В Украине растет количество новых больных коронавирусом людей. Так, по состоянию на 6 октября 11 областей страны соответствуют показателям оранжевой зоны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В оранжевую зону вошли Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

В этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Наихудшая ситуация в Черновицкой (674) и Харьковской (465) областях. Норма — 75 на 100 тыс. населения.

Наилучшая ситуация с уровнем Covid-заболеваемости в Украине сейчас в Кировоградской области (68), которая единственная соответствует этому показателю.

У большинства из них высокий уровень госпитализаций с Covid-19. Наихудшая ситуация в Харьковской (76,6 на 100 тыс.) и Херсонской (70,8) областях. В норме этот показатель должен составлять не более 60 на 100 тыс. населения.

В Донецкой и Запорожской области превышена норма загруженности кислородных Covid-коек. Показатель составляет 67,1% и 65,6% соответственно.

В то же время желтый уровень эпидемической опасности введен во всех других регионах. Ни одна область не вошла в зеленую и красную зону.

По состоянию на 6 октября 2021 года в Украине зафиксировали 12 662 новых случая Covid-19. Выздороветь удалось 4 630 людям, а умерли — 320 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 163), Одесской (1 076) и Днепропетровской (964) областях.

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