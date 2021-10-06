В Україні зростає кількість нових хворих на коронавірус людей. Так, станом на 6 жовтня 11 областей країни відповідають показникам помаранчевої зони.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. До помаранчевої зони увійшли Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

У цих регіонах перевищений показник рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація у Чернівецькій (674) та Харківській (465) областях. Норма – 75 на 100 тис. населення.

Найкраща ситуація з рівнем Covid-захворюваності в Україні зараз у Кіровоградській області (68), яка єдина відповідає цьому показнику.

У більшості з них високий рівень госпіталізацій з Covid-19. Найгірша ситуація у Харківській (76,6 на 100 тис.) та Херсонській (70,8) областях. У нормі цей показник має становити не більше 60 на 100 тис. населення.

У Донецькій та Запорізькій області перевищено норму завантаженості кисневих Covid-ліжок. Показник становить 67,1% та 65,6% відповідно.

Водночас жовтий рівень епідемічної небезпеки запроваджений у всіх інших регіонах. Жодна область не увійшла до зеленої та червоної зони.

Станом на 6 жовтня 2021 року в Україні зафіксували 12 662 нові випадки Covid-19. Одужати вдалося 4 630 людям, а померли – 320 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 163), Одеській (1 076) та Дніпропетровській (964) областях.

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