В Україні продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Так, станом на 8 жовтня 13 областей відповідають показникам помаранчевої зони.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. До помаранчевої зони увійшли Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Також у цих регіонах перевищений показник рівня захворюваності на коронавірус. Складна ситуація у Луганській (742) та Чернівецькій (738) областях. Норма – 75 на 100 тис. населення.

Крім того, у цих регіонах, окрім Рівненської, Полтавської, Одеської та Тернопільської областей, перевищений рівень госпіталізацій з Covid-19. Найгірші показники у Харківській (86,6) та Херсонській (78,6) областях.

Водночас в Одеській та Харківській області високий рівень завантаженості Covid-ліжок киснем. Цей показник становить 67,1% та 66,2% відповідно.

Станом на 8 жовтня в Україні зафіксували 16 362 нових випадки коронавірусу. Одужати за добу вдалося 4 720 людям, а помер 241 пацієнт.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1 418), Дніпропетровській (1 345) та Львівській (1 237) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.