Печіння стоп – дуже неприємне відчуття, яке виникає переважно після важкого робочого дня. Якщо печіння ніг турбує вас постійно, це може вказувати на серйозні захворювання.
Факти ICTV дізнавалися, чому печуть стопи ніг і як впоратись із проблемою.
Печуть стопи: які причини неприємного відчуття
Лікарка-подолог Вікторія Козак зазначає, що печіння стопи може бути з різних причин:
- екзема – найчастіше виникає внаслідок контакту шкіри з хімічними речовинами, а також внаслідок стресу чи вживання ліків;
- мікоз стіп (грибкова інфекція, що супроводжуються відчуттям сухості та лущенням. Грибок найчастіше вражає пальці ніг);
- травми, стреси, перевтоми;
- через постійне самопошкодження спрацьовує феномен Кебнера (псоріаз, червоний плоский лишай тощо)
- втома – ви носите вузьке взуття чи тісні шкарпетки.
Щоб впоратися з проблемою, спершу потрібно зʼясувати, чому печіння взагалі виникло. Варто розуміти, що дискомфорт у ногах – симптом, а не хвороба. Тому, щоб позбутися печіння, варто усунути головну причину його появи.
Як швидко зняти печіння стіп
Якщо печіння викликане перевтомою чи носінням вузького взуття, то впоратися з неприємними відчуттями допоможе:
- Контрастний душ, але використовуйте воду кімнатної температури, щоб процедура була комфортною.
- Зробіть ванночку для ніг чи прикладіть охолоджувальний компрес.
- Ляжте на тверду поверхню, а ноги підійміть вище голови. Перебувайте в такому положенні 15-20 хв.
- Масаж ступні – згинайте та розгинати пальці ніг, розтирайте ступню в напрямку годинникової стрілки.
- Походіть кілька хвилин босоніж по камінню.
Після проведення процедури можна нанести на ступні охолоджувальний крем.
Якщо ж печіння спричинене алергічною реакцією, грибковим захворюванням, інфекціями чи екземою, радимо звернутися до лікаря. Після огляду та аналізів лікар визначить причину печіння та випише якісне лікування.
Народні методи лікування
Щоб упоратися з печінням, приготуйте відвар лікарських трав (ромашка, меліса чи календула). Вам необхідно змішати у 2 ст. л. сировини на літр окропу.
Залиште відвар, щоб він настоявся. Коли температура рідини стане комфортною, занурте ніжки та залиште на 15-30 хв. За відгуками, процедура допоможе усунути біль, свербіж, набряк і печіння в ногах.
Також можна зробити ванночку з морською сіллю. Вона допоможе позбавити від свербежу, печіння і втоми.
– Якщо печіння у стопах турбує вас давно, не зволікайте та звертайтеся до лікаря! Лише фахівець зможе призначити якісне лікування, яке допоможе позбутися неприємних відчуттів у ногах.