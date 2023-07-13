Печіння стоп – дуже неприємне відчуття, яке виникає переважно після важкого робочого дня. Якщо печіння ніг турбує вас постійно, це може вказувати на серйозні захворювання.

Факти ICTV дізнавалися, чому печуть стопи ніг і як впоратись із проблемою.

Печуть стопи: які причини неприємного відчуття

Лікарка-подолог Вікторія Козак зазначає, що печіння стопи може бути з різних причин:

екзема – найчастіше виникає внаслідок контакту шкіри з хімічними речовинами, а також внаслідок стресу чи вживання ліків;

мікоз стіп (грибкова інфекція, що супроводжуються відчуттям сухості та лущенням. Грибок найчастіше вражає пальці ніг);

травми, стреси, перевтоми;

через постійне самопошкодження спрацьовує феномен Кебнера (псоріаз, червоний плоский лишай тощо)

втома – ви носите вузьке взуття чи тісні шкарпетки.

Щоб впоратися з проблемою, спершу потрібно зʼясувати, чому печіння взагалі виникло. Варто розуміти, що дискомфорт у ногах – симптом, а не хвороба. Тому, щоб позбутися печіння, варто усунути головну причину його появи.

Як швидко зняти печіння стіп

Якщо печіння викликане перевтомою чи носінням вузького взуття, то впоратися з неприємними відчуттями допоможе:

Контрастний душ, але використовуйте воду кімнатної температури, щоб процедура була комфортною. Зробіть ванночку для ніг чи прикладіть охолоджувальний компрес. Ляжте на тверду поверхню, а ноги підійміть вище голови. Перебувайте в такому положенні 15-20 хв. Масаж ступні – згинайте та розгинати пальці ніг, розтирайте ступню в напрямку годинникової стрілки. Походіть кілька хвилин босоніж по камінню.

Після проведення процедури можна нанести на ступні охолоджувальний крем.

Якщо ж печіння спричинене алергічною реакцією, грибковим захворюванням, інфекціями чи екземою, радимо звернутися до лікаря. Після огляду та аналізів лікар визначить причину печіння та випише якісне лікування.

Народні методи лікування

Щоб упоратися з печінням, приготуйте відвар лікарських трав (ромашка, меліса чи календула). Вам необхідно змішати у 2 ст. л. сировини на літр окропу.

Залиште відвар, щоб він настоявся. Коли температура рідини стане комфортною, занурте ніжки та залиште на 15-30 хв. За відгуками, процедура допоможе усунути біль, свербіж, набряк і печіння в ногах.

Також можна зробити ванночку з морською сіллю. Вона допоможе позбавити від свербежу, печіння і втоми.