Жжение стоп — очень неприятное ощущение, которое возникает преимущественно после тяжелого рабочего дня. Если жжение ног беспокоит вас постоянно, это может указывать на серьезные заболевания.
Факты ICTV узнавали, почему пекут стопы ног и как справиться с проблемой.
Пекут стопы: каковы причины неприятного ощущения
Подолог Виктория Козак отмечает, что жжение стопы может быть появиться по разным причинам:
- экзема-чаще всего возникает в результате контакта кожи с химическими веществами, а также в результате стресса или приема лекарств;
- микоз стоп (грибковая инфекция, сопровождающиеся ощущением сухости и шелушения. Грибок чаще поражает пальцы ног);
- травмы, стрессы, переутомления;
- из-за постоянного самоповреждения срабатывает феномен Кебнера (псориаз, красный плоский лишай и т. д.)
усталость-вы носите узкую обувь или тесные носки.
Чтобы справиться с проблемой, сначала нужно выяснить, почему жжение вообще возникло. Стоит понимать, что дискомфорт в ногах-симптом, а не болезнь. Поэтому, чтобы справиться с жжением, стоит устранить главную причину его появления.
Как быстро снять жжение стоп
Если жжение вызвано переутомлением или ношением узкой обуви, то справиться с неприятными ощущениями поможет:
- Контрастный душ, но используйте воду комнатной температуры, чтобы процедура была комфортной.
- Сделайте ванночку для ног или приложите охлаждающий компресс.
- Лягте на твердую поверхность, а ноги поднимите выше головы. Пребывайте в таком положении 15-20 мин.
- Массаж ступни — сгибайте и разгибайте пальцы ног, растирайте ступню в направлении часовой стрелки.
- Походите несколько минут босиком по камням.
После проведения процедуры можно нанести на ступни охлаждающий крем.
Если же жжение вызвано аллергической реакцией, грибковым заболеванием, инфекциями или экземой, советуем обратиться к врачу. После осмотра и сдачи анализов, врач определит причину жжения и выпишет качественное лечение.
Народные методы лечения
Чтобы справиться с жжением, приготовьте отвар лекарственных трав (ромашка, мелисса или календула). Вам необходимо смешать в 2 ст. л. сырья на литр кипятка.
Оставьте отвар, чтобы он настоялся. Когда температура жидкость станет комфортной, погрузите ножки и оставьте на 15-30 мин. По отзывам, процедура поможет устранить боль, зуд, отек и жжение в ногах.
Также можно сделать ванночку с морской солью. Она поможет убрать зуд, жжение и усталость.
— Если жжение в стопах беспокоит вас давно, не медлите и обращайтесь к врачу! Лишь специалист сможет назначить качественное лечение, которое поможет избавиться от неприятных ощущений в ногах.