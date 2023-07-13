Жжение стоп — очень неприятное ощущение, которое возникает преимущественно после тяжелого рабочего дня. Если жжение ног беспокоит вас постоянно, это может указывать на серьезные заболевания.

Факты ICTV узнавали, почему пекут стопы ног и как справиться с проблемой.

Пекут стопы: каковы причины неприятного ощущения

Подолог Виктория Козак отмечает, что жжение стопы может быть появиться по разным причинам:

экзема-чаще всего возникает в результате контакта кожи с химическими веществами, а также в результате стресса или приема лекарств;

микоз стоп (грибковая инфекция, сопровождающиеся ощущением сухости и шелушения. Грибок чаще поражает пальцы ног);

травмы, стрессы, переутомления;

из-за постоянного самоповреждения срабатывает феномен Кебнера (псориаз, красный плоский лишай и т. д.)

усталость-вы носите узкую обувь или тесные носки.

Чтобы справиться с проблемой, сначала нужно выяснить, почему жжение вообще возникло. Стоит понимать, что дискомфорт в ногах-симптом, а не болезнь. Поэтому, чтобы справиться с жжением, стоит устранить главную причину его появления.

Как быстро снять жжение стоп

Если жжение вызвано переутомлением или ношением узкой обуви, то справиться с неприятными ощущениями поможет:

Контрастный душ, но используйте воду комнатной температуры, чтобы процедура была комфортной. Сделайте ванночку для ног или приложите охлаждающий компресс. Лягте на твердую поверхность, а ноги поднимите выше головы. Пребывайте в таком положении 15-20 мин. Массаж ступни — сгибайте и разгибайте пальцы ног, растирайте ступню в направлении часовой стрелки. Походите несколько минут босиком по камням.

После проведения процедуры можно нанести на ступни охлаждающий крем.

Если же жжение вызвано аллергической реакцией, грибковым заболеванием, инфекциями или экземой, советуем обратиться к врачу. После осмотра и сдачи анализов, врач определит причину жжения и выпишет качественное лечение.

Народные методы лечения

Чтобы справиться с жжением, приготовьте отвар лекарственных трав (ромашка, мелисса или календула). Вам необходимо смешать в 2 ст. л. сырья на литр кипятка.

Оставьте отвар, чтобы он настоялся. Когда температура жидкость станет комфортной, погрузите ножки и оставьте на 15-30 мин. По отзывам, процедура поможет устранить боль, зуд, отек и жжение в ногах.

Также можно сделать ванночку с морской солью. Она поможет убрать зуд, жжение и усталость.