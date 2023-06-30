Для многих отеки ног, особенно голеней, становятся настоящей проблемой летом. Особенно в жару и под вечер.

Объяснение этого неприятного явления достаточно простое — тепло расширяет кровеносные сосуды, жидкость перемещается в ткани — как результат появляется отек.

Но, почему это случается не со всеми? Причин несколько.

Если у вас сидячая или, наоборот, стоячая работа — вы в группе риска. Потому что сидение за компьютером или стояние за прилавком вызывают застой крови и замедление кровообращения.

Что делать? Специалисты советуют каждые 2-3 часа устраивать себе небольшую разминку. Любую, на свое усмотрение. Чтобы ускорить кровообращение. Во время физической активности стопы и ноги двигаются, а кровообращение улучшается.

Чем больше сердце качает кровь по телу, тем быстрее уменьшится отек.

Тем, кто часами вынужден сидеть за компьютером, специалисты советуют периодически класть ноги на высокую подставку. Некоторые даже умудряются положить их на стол. Это не эпатаж, а действенный способ предотвратить отеки.

Если в жару вы пьете много воды, а это делают почти все, то избыток жидкости может задерживаться в организме, особенно в мягких тканях.

Что делать? Ограничьте употребление жидкости. Это не навредит, поскольку нормальный водный баланс составляет 30 миллилитров на 1 килограмм веса человека. Вычислить свою норму не трудно.

Если вы — любитель острых и соленых блюд — вам тоже может угрожать отек ног. Ведь соль задерживает в организме жидкость. Поэтому опять же нарушается водный баланс и появляются отеки ног.

Вам надо решить: либо будете терпеть неприятное ощущение в ногах, отдавая предпочтение своим любимым блюдам. Или все-таки уменьшите употребление соленого и острого. Нормой считается не более 1 чайной ложки в сутки для взрослого человека.

Источник: 24 канал