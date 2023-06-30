Для багатьох набряки ніг, особливо гомілок, стають справжньою проблемою влітку. Особливо у спеку та під вечір.

Пояснення цього неприємного явища досить просте – тепло розширює кровоносні судини, рідина переміщується в тканини – як результат, з’являється набряк.

Але чому це трапляється не з усіма? Причин декілька.

Якщо у вас сидяча чи, навпаки, стояча робота – ви у групі ризику. Бо сидіння за комп’ютером чи стояння за прилавком спричиняють застій крові й сповільнення кровообігу.

Що робити? Фахівці радять кожні 2-3 години влаштовувати собі невеличку розминку. Будь-яку, на свій розсуд. Щоб прискорити кровообіг. Під час фізичної активності стопи та ноги рухаються, а кровообіг покращується.

Що більше серце качає кров по тілу, то швидше зменшиться набряк.

Тим, хто годинами змушений сидіти за комп’ютером, фахівці радять періодично класти ноги на високу підставку. Дехто навіть примудряється покласти їх на стіл. Це не епатаж, а дієвий спосіб запобігти набрякам.

Якщо у спеку ви п‘єте багато води, а це роблять майже всі, то надлишок рідини може затримуватися в організмі, особливо в м’яких тканинах.

Що робити? Обмежте вживання рідини. Це не нашкодить, оскільки нормальний водний баланс становить 30 мл на 1 кг ваги людини. Вирахувати свою норму не важко.

Якщо ви – любитель гострих і солоних страв – вам теж може загрожувати набряк ніг. Адже сіль затримує в організмі рідину. Тому знову ж таки порушується водний баланс і з’являються набряки.

Вам треба вирішити: або терпітимете неприємне відчуття в ногах, віддаючи перевагу своїм улюбленим стравам, або все-таки зменшите вживання солоного та гострого. Нормою вважається не більше 1 чайної ложки на добу для дорослої людини.

Джерело: 24 канал