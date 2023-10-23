Приблизно 450 мл донорської крові може врятувати життя кількох людей. За статистикою, кожна третя людина протягом свого життя потребує переливання крові. Особливо зараз, під час війни.

Хто може стати донором крові, як правильно підготуватися, чи можна курити перед процедурою — розповідає сімейна лікарка Ірина Микита.

Як підготуватися до здавання крові

Здавання крові не лише допомагає врятувати життя пацієнтів, але й корисне для самих донорів. У людей, що регулярно здають кров, знижується ризик утворення злоякісних пухлин та розвитку тромбозу й загалом збільшується тривалість життя.

Проте одна з головних проблем не лише в кількості донорської крові, а й в її якості.

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Поради та обмеження

– Передусім це стосується харчування як перед донацією, так і загалом, – каже лікарка.

За її словами, окрім достатньої кількості білків, клітковини, вітамінів і мікроелементів, важливо обмежити кількість тваринних жирів, оскільки це впливає на судини та може спричинити непрохідність.

Крім того, варто мінімізувати прості вуглеводи — висока концентрація цукру в крові провокує руйнування судинних стінок.

Донорам корисно додавати в раціон продукти, що містять залізо, як-от свинячу, телячу або пташину печінку, червоне м’ясо, морепродукти, водорості, а також овочі і фрукти, багаті на антиоксиданти: апельсини, мандарини, червоні ягоди, гранати, водорості, свіжу зелень, капусту, моркву, яблука тощо.

Важливо також регулярно пити воду, аби відновити її кількість. За нестачі води кров густішає, тож підвищується концентрація тромбоцитів, які можуть злипатися й утворювати тромби.

Вода необхідна для виведення з крові та нирок різноманітних продуктів розпаду та інших потенційно шкідливих речовин.

На якість крові впливають інші чинники, наприклад, алкоголь, тож донорам варто це врахувати та тимчасово обмежити його споживання.

Чи можна курити перед процедурою

Одне з найчастіших питань людей, які бажають стати донорами, чи можна палити перед процедурою.

– Загалом куріння не є протипоказом, проте не можна палити за годину (а краще — за кілька годин) до самої процедури і протягом двох годин після донації. Адже нікотин, який залишився в крові донора, може бути небезпечний для пацієнтів, — наголошує Ірина Микита.

Тож якщо ви хочете допомогти, утримайтеся від тютюнопаління, щоб нікотин повністю вивівся з організму.