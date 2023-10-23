Можно ли курить перед сдачей крови

Примерно 450 мл донорской крови может спасти жизнь нескольких человек. По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. Особенно сейчас, во время войны.

Кто может стать донором крови, как правильно подготовиться, можно ли курить перед процедурой — рассказывает семейный врач Ирина Микита.

Как подготовиться к сдаче крови

Сдача крови не только помогает спасти жизнь пациентов, но и полезна для самих доноров. У людей, регулярно сдающих кровь, снижается риск образования злокачественных опухолей и развития тромбоза и в целом увеличивается продолжительность жизни.

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Однако одна из главных проблем не только в количестве донорской крови, но и в ее качестве.

Советы и ограничения

— Прежде всего это касается питания как перед донацией, так и в целом, — говорит врач.

По ее словам, кроме достаточного количества белков, клетчатки, витаминов и микроэлементов, важно ограничить количество животных жиров, поскольку это влияет на сосуды и может вызвать непроходимость.

Кроме того, стоит минимизировать простые углеводы — высокая концентрация сахара в крови провоцирует разрушение сосудистых стенок.

Донорам полезно включать в рацион продукты, содержащие железо, например свиную, телячью или птичью печень, красное мясо, морепродукты, водоросли, а также овощи и фрукты, богатые антиоксидантами: апельсины, мандарины, красные ягоды, гранаты, водоросли, свежую зелень, капусту, морковь, яблоки и тому подобное.

Важно также регулярно пить воду, чтобы восстановить ее количество. При недостатке воды кровь густеет, поэтому повышается концентрация тромбоцитов, которые могут слипаться и образовывать тромбы.

Вода необходима для выведения из крови и почек различных продуктов распада и других потенциально вредных веществ.

На качество крови влияют другие факторы, например, алкоголь, поэтому донорам стоит это учесть и временно ограничить его потребление.

Можно ли курить перед процедурой

Один из самых распространенных вопросов людей, желающих стать донорами, можно ли курить перед процедурой.

— В целом курение не является противопоказанием, однако нельзя курить за час (а лучше — за несколько часов) до самой процедуры и в течение двух часов после донации. Ведь никотин, который остался в крови донора, может быть опасен для пациентов, — отмечает Ирина Микита.

Поэтому если вы хотите помочь, воздержитесь от табакокурения, чтобы никотин полностью вывелся из организма.