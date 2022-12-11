Донорство крові та її компонентів – добровільна і шляхетна справа. Завдяки донорам рятують життя інших людей. Та навіть навколо цього виникають міфи, що заважають заготівлі компонентів крові. МОЗ нагадує найпоширеніші помилкові твердження та розвіює ці міфи.

Міф: Донор може інфікуватися під час здачі крові.

Факт: Донорство безпечне на 100%. Із кров’ю контактують лише два предмети: скарифікатор (інструмент для проколювання пальця) і голка гемакона (контейнера для забору та зберігання крові). Вони стерильні.

Зараз дивляться

Використані інструменти при вас викидають.

Міф: Донорство шкодить здоров’ю

Факт: здавати кров корисно, оскільки для донора це:

профілактика серцево-судинних захворювань

стимуляція кісткового мозку

розрідження крові (зменшується ризик утворення тромбів).

Міф: Здавати кров боляче.

Факт: Незручностей від болю значно менше, ніж, наприклад, від уколів краси чи татуювання. Процедура здачі крові триває недовго, 10-12 хвилин.

Міф: У донора беруть забагато крові.

Факт: усього 450 мл – більше у гемакон фізично не влізе. Це менше, ніж 1/10 крові у вашому організмі.

Міф: Регулярна здача крові викликає звикання.

Факт: Звикання на хімічному рівні не відбувається.