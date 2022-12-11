Донорство крові та її компонентів – добровільна і шляхетна справа. Завдяки донорам рятують життя інших людей. Та навіть навколо цього виникають міфи, що заважають заготівлі компонентів крові. МОЗ нагадує найпоширеніші помилкові твердження та розвіює ці міфи.
Міф: Донор може інфікуватися під час здачі крові.
Факт: Донорство безпечне на 100%. Із кров’ю контактують лише два предмети: скарифікатор (інструмент для проколювання пальця) і голка гемакона (контейнера для забору та зберігання крові). Вони стерильні.
Використані інструменти при вас викидають.
Міф: Донорство шкодить здоров’ю
Факт: здавати кров корисно, оскільки для донора це:
- профілактика серцево-судинних захворювань
- стимуляція кісткового мозку
- розрідження крові (зменшується ризик утворення тромбів).
Міф: Здавати кров боляче.
Факт: Незручностей від болю значно менше, ніж, наприклад, від уколів краси чи татуювання. Процедура здачі крові триває недовго, 10-12 хвилин.
Міф: У донора беруть забагато крові.
Факт: усього 450 мл – більше у гемакон фізично не влізе. Це менше, ніж 1/10 крові у вашому організмі.
Міф: Регулярна здача крові викликає звикання.
Факт: Звикання на хімічному рівні не відбувається.