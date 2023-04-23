Чи можна мити голову у холодній воді – відповідь трихолога

Зовнішній вигляд волосся залежить від правильного догляду та способу життя. Цікаво, що гарний стан локонів залежить не тільки від шампуню чи масок, а й від кількох простих, але важливих правил.

Чи можна мити голову у холодній воді та якою має бути температура води при митті волосся, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Миття волосся у холодній воді: чи варто так робити

Трихолог Денис Прокопович зазначає, що кутикула, якою вкрите наше волосся, реагує на температуру.

Наприклад, при високих температурах, коли ви миєте волосся у гарячій воді, кутикула відкривається та стовбурчиться, а при низькій навпаки – закривається.

– Після кондиціонеру чи маску краще промити волосся прохолодною водою, це зробить його більш блискучим, але не варто захоплюватися, – каже трихолог.

Прокопович додає, що під час миття волосся холодною водою можна промивати лише довжину, тобто мити усю голову у крижаній воді не рекомендується.

– Миття дуже холодною водою може спровокувати переохолодження шкіри голови, що в результаті може призвести до спазму судин. А через це потім болітиме голова, – додає трихолог.

Також існує думка, що слід мити голову дуже гарячою водою. Проте це лише провокує посилення роботи сальних залоз. До того ж гаряча вода послаблює волосяні цибулини, і волосся може випадати у більшій кількості.

– Мити голову слід теплою або навіть прохолодною водою. В ідеалі – температура води, повинна не набагато перевищувати температуру тіла. Вам має бути комфортно!

Як правильно мити голову – правила