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Чи можна мити голову у холодній воді – відповідь трихолога

23 Квітня 2023, 09:15
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
волосся
Джерело: Depositphotos

Зовнішній вигляд волосся залежить від правильного догляду та способу життя. Цікаво, що гарний стан локонів залежить не тільки від шампуню чи масок, а й від кількох простих, але важливих правил.

Чи можна мити голову у холодній воді та якою має бути температура води при митті волосся, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Миття волосся у холодній воді: чи варто так робити

Трихолог Денис Прокопович зазначає, що кутикула, якою вкрите наше волосся, реагує на температуру.

Наприклад, при високих температурах, коли ви миєте волосся у гарячій воді, кутикула відкривається та стовбурчиться, а при низькій навпаки – закривається.

– Після кондиціонеру чи маску краще промити волосся прохолодною водою, це зробить його більш блискучим, але не варто захоплюватися, – каже трихолог.

Прокопович додає, що під час миття волосся холодною водою можна промивати лише довжину, тобто мити усю голову у крижаній воді не рекомендується.

– Миття дуже холодною водою може спровокувати переохолодження шкіри голови, що в результаті може призвести до спазму судин. А через це потім болітиме голова, – додає трихолог.

Також існує думка, що слід мити голову дуже гарячою водою. Проте  це лише провокує посилення роботи сальних залоз. До того ж гаряча вода послаблює волосяні цибулини, і волосся може випадати у більшій кількості.

– Мити голову слід теплою або навіть прохолодною водою. В ідеалі – температура води, повинна не набагато перевищувати температуру тіла. Вам має бути комфортно!

Як правильно мити голову – правила

  1. Перед миттям потрібно ретельно розчесати волосся гребінцем. Особливо це правило слід запам’ятати тим, у кого довге та густе волосся.
  2. Шкіру голови потрібно промити шампунем двічі: перший раз ми змиваємо бруд, а другий – промиваємо саму шкіру.
  3. Мити волосся потрібно масажуючи корені та шкіру голови, але не довжину. Адже цим ми її травмуємо.
  4. Мити волосся потрібно опустивши голову донизу.  Такий спосіб вважається щадним та делікатним для волосся.
  5. Після миття обов’язково наносимо бальзам або кондиціонер. Наносимо лише на кінці та довжину, оминаючи корені.
  6. Не забувайте, що мокре волосся травмується легше, ніж сухе, а тому не потрібно його смикати, терти й скручувати.
  7. Помивши голову, витирайте волосся дбайливо. Для цього варто використати рушник з мікрофібри.
  8. Після цього можна нанести захисний засіб, який не потребує змивання.
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