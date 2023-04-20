Розмарин — популярна кулінарна та цілюща трава. Цей багаторічний кущ росте в Середземноморському регіоні, де його століттями використовували як ліки та додавали в їжу.

Проте розмарин також позитивно впливає на волосся та його ріст. Факти ICTV дізнавалися про корисні властивості розмаринової олії та як вона впливає на волосся.

Розмаринова олія для волосся: яку обрати та як впливає

Лікар-дерматолог, косметолог та трихолог Євгенія Лукʼянова зазначає, що розмарин має потужну антиоксидантну та протизапальну дію. Це ідеальний компонент для тих, хто хоче зміцнити своє волосся.

– Розмарин покращує кровообіг, що в результаті посилює ріст волосся та зупиняє його випадіння, – каже лікар.

За словами трихолога, сьогодні найпопулярніші засоби з вмістом розмарину – це олії, спреї та настоянки.

– Якщо говорити про розмаринову олії, то вона підходить лише для сухого та чутливого типу шкіри голови. І наносити її потрібно перед миттям волосся, – каже Лукʼянова.

Також трихолог радить обирати лише косметичну розмаринову олію, яку можна використовувати для шкіри голови та волосся (це має бути вказано на пакуванні олії). За словами лікаря, це важливий момент!

– Наносити ефірну та натуральну розмаринову олію для волосся та шкіру голови не можна! – додає Лукʼянова.

Крім того, позитивний вплив розмаринової олії на волосся було доведено дослідження 2015 року, яке показало, що вона може бути настільки ж ефективною, як 2% міноксидил (інгредієнт, затверджений FDA для стимуляції росту волосся).

Тоді вчені також довели, що розмарин має протизапальні властивості, які допомагають заспокоїти шкіру та стимулювати ріст волосся.

В результаті ще одного дослідження з’ясувалося, що один з активних інгредієнтів розмарину – карбонова кислота, посилює ріст нервів. А це може стимулювати загоєння нервів шкіри голови, які відновлюють ріст волосся.

Саме тому розмаринова олія зміцнює волосся, захищає пасма від ламкості, а також забезпечує захист від випадіння. Її протизапальна дія також чудово заспокоює свербіж шкіри голови, а протигрибкові властивості допомагають запобігти появі лупи.

Як використовувати розмаринову олію

Існує кілька способів використання розмаринової олії:

Змішайте її із шампунем, кондиціонером, лосьйоном чи кремами для волосся . Але додавайте обережно, аби не було зайвого. На 30 г продукту варто додати пʼять крапель олії. Після цього використовуйте продукт як завжди.

. Але додавайте обережно, аби не було зайвого. На 30 г продукту варто додати пʼять крапель олії. Після цього використовуйте продукт як завжди. Втирайте олію у шкіру голови – змішайте приблизно 5 крапель косметичної олії розмарину з чайною ложкою олії-носія (наприклад, олії жожоба або кокосової олії) рівномірно розподіліть по шкірі голови після ванни або душу. Залиште її на шкірі голови на 5-10 хв.

Використовуйте будь-який із цих методів лікування два-три рази на тиждень. Згідно з дослідженнями, для росту волосся може знадобитися до шести місяців, щоб побачити перший результати.