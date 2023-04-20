Розмарин — популярная кулинарная и целебная трава. Этот многолетний куст растет в Средиземноморском регионе, где его веками использовали в качестве лекарства и добавляли в пищу.

Однако розмарин также положительно влияет на волосы и их рост. Факты ICTV узнавали о полезных свойствах розмаринового масла и о том, как оно влияет на волосы.

Розмариновое масло для волос: какое выбрать и как влияет

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Евгения Лукьянова отмечает, что розмарин обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Это идеальный компонент для тех, кто хочет укрепить свои волосы.

— Розмарин улучшает кровообращение, что в результате усиливает рост волос и останавливает их выпадение, — говорит врач.

По словам трихолога, сегодня самые популярные средства с содержанием розмарина — это масла, спреи и настойки.

— Если говорить о розмариновом масле, то оно подходит только для сухого и чувствительного типа кожи головы. И наносить ее нужно перед мытьем волос, — говорит Лукьянова.

Также трихолог советует выбирать только косметическое розмариновое масло, которое можно использовать для кожи головы и волос (это должно быть указано на упаковке масла). По словам врача, это важный момент!

— Наносить эфирное и натуральное розмариновое масло для волос и кожу головы нельзя! — добавляет Лукьянова.

Кроме того, положительное влияние масла розмарина на волосы было доказано в исследовании 2015 года, которое показало, что оно может быть столь же эффективным, как 2% миноксидил (ингредиент, одобренный FDA для стимуляции роста волос).

Затем ученые также доказали, что розмарин обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают успокоить кожу и стимулировать рост волос.

В результате еще одного исследования выяснилось, что один из активных ингредиентов розмарина – карбоновая кислота, усиливает рост нервов. А это может стимулировать заживление нервов кожи головы, которые восстанавливают рост волос.

Именно поэтому розмариновое масло укрепляет волосы, защищает пряди от ломкости, а также обеспечивает защиту от выпадения. Его противовоспалительное действие также отлично успокаивает зуд кожи головы, а противогрибковые свойства помогают предотвратить появление перхоти.

Как использовать розмариновое масло

Есть несколько способов использовать розмариновое масло:

Смешайте ее с шампунем, кондиционером, лосьоном или кремами для волос . Но добавляйте осторожно, чтобы не было лишнего. На 30 г продукта стоит добавить пять капель масла. После этого используйте продукт как обычно.

. Но добавляйте осторожно, чтобы не было лишнего. На 30 г продукта стоит добавить пять капель масла. После этого используйте продукт как обычно. Втирайте масло в кожу головы — смешайте примерно 5 капель косметического масла розмарина с чайной ложкой масла-носителя (например, масла жожоба или кокосового масла) равномерно распределите по коже головы после ванны или душа. Оставьте ее на коже головы на 5-10 мин.

Используйте любой из этих методов лечения два-три раза в неделю. Согласно исследованиям, для роста волос может потребоваться до шести месяцев, чтобы увидеть первый результаты.