Мабуть, для багатьох є знайомою картина – білі, дрібні пластівці на плечах. Йдеться про лупу, яка спричиняє неабиякий дискомфорт як для жінок, так і для чоловіків. Що провокує її появу та чи можливо позбутися лупи назавжди, Факти ICTV запитали у трихолога-перукаря Світлани Сиксай.

Причини виникнення лупи

Майже у кожної третьої людини, незалежно, жінка чи чоловік, є лупа. Серед причин її виникнення називають неправильний догляд за волоссям. Зокрема – використання фенів, спреїв та інших засобів, які містять спирт. Утім, причина може бути не лише зовнішньою.

Зараз дивляться

– У кожного з нас в організмі є дріжджеподібний гриб Malassezia. Цей грибок живиться шкірним салом. Брудна шкіра голови є сприятливим середовищем для його розвитку, що в підсумку призводить до появи лупи. Тому дуже важливо підтримувати здоровий стан шкіри голови. Також лупа може виникати через суху шкіру голови. Лупа – неприємний стан, при якому може бути і свербіж, і лущення, – розповідає Світлана Сиксай.

Серед причин появи лупи можуть бути гормональні збої, насамперед порушення обміну речовин та захворювання органів шлунково-кишкового тракту. А ще – неврози та стреси.

– Люди можуть подумати – що тут спільного? Виявляється, що довготривалий стрес – це завжди високий рівень гормонів. Наприклад, кортизолу, який пригнічує діяльність імунної системи. І звичайно, коли імунна система ослаблена – знижується здатність організму взагалі боротися з деякими грибковими інфекціями чи шкірними захворюваннями. Відтак, може з’явитися лупа, – пояснює трихолог.

Лупа також може з’явитися через алергічні реакції на якийсь шампунь або ж фарбу для волосся. Та насамперед потрібно зрозуміти, від чого вона з’являється. Адже наша шкіра – це дзеркало стану організму. І лише дізнавшись про причину, потрібно обирати засоби для боротьби з проблемою.

Як побороти лупу

Насамперед слід налагодити раціон харчування. Їсти лише збалансовану їжу та пити достатньо води. Дорослій людині – не менше 1,5 л. Споживання напівфабрикатів, цукру та інших оброблених продуктів може сприяти розмноженню дріжджів і посиленню лупи.

А ще – обов’язково використовуйте шампунь з кетоконазолом, піритіоном цинку.

– У складі шампуню може бути навіть кам’яновугільна смола. Насправді, підбір шампуню може бути тривалим процесом. Навіть не всі фармацевти вміють правильно читати та трактувати вміст речовин у засобі, – каже експерт.

Обов’язково в складі може бути пантенол, протеїни, які можуть допомагати шкірі загоюватися. Косметичну хімію треба вивчати дуже довго, і не всі можуть її розуміти. Треба дивитися на всі складові і співвідношення один до одного. Тому краще звертайтеся до спеціалістів. Бо інколи неправильно підібраний шампунь навпаки може погіршити ситуацію і пересушити шкіру голови.

А ось боротися домашніми засобами з лупою трихологи не радять.

– Багато хто намагається боротися з лупою, використовуючи кокосову олію чи алое вера. Я не прихильник цих домашніх рецептів та масок. Зараз є дуже багато дієвої косметики з пілінгами, шампунями проти появи лупи. Цим можна і користуватися, – каже Світлана Сиксай.

Але найкраще спочатку звернутися до трихолога і визначити причину появи лупи. Бо інколи нею може бути не шампунь, який вам не підходить, а той таки грибок чи інші проблеми організму.

А ще – обов’язково будьте фізично активними. Це значно зменшить рівень стресу в організмі, відтак – ймовірність появи лупи. Як приклад – можна займатися дихальною гімнастикою чи медитацією.

– Та, на жаль, вилікувати лупу назавжди неможливо. Чому? Тому що цей гриб Malassezia живе у кожного. І коли у нас йде порушення ph шкіри голови, внутрішньої системи організму, то він починає прогресувати, і з’являється лупа. До того ж, не варто думати, що воно мине саме собою. Якби так було, то ми, трихологи, не мали б роботи, – розповідає експертка.

І застерігає – якщо постійно не звертати уваги на появу лупи і знімати лише певні її симптоми, то з часом це може перерости у глибші проблеми, як-от себорейний дерматит чи псоріаз.