Можно ли мыть голову в холодной воде — ответ трихолога

Внешний вид волос зависит от правильного ухода и образа жизни. Интересно, что хорошее состояние локонов зависит не только от шампуня или масок, но и от нескольких простых, но важных правил.

Можно ли мыть голову в холодной воде и какой должна быть температура воды при мытье волос, читайте в материале Фактов ICTV.

Мытье волос в холодной воде: стоит ли так делать

Трихолог Денис Прокопович отмечает, что кутикула, которой покрыты наши волосы, реагирует на температуру.

Например, при высоких температурах, когда вы моете волосы в горячей воде, кутикула открывается и топорщится, а при низкой наоборот — закрывается.

— После кондиционера или маску лучше промыть волосы прохладной водой, это сделает их более блестящими, но не стоит увлекаться, — говорит трихолог.

Прокопович добавляет, что при мытье волос холодной водой можно промывать только длину, то есть мыть всю голову в ледяной воде не рекомендуется.

— Мытье очень холодной водой может спровоцировать переохлаждение кожи головы, что в результате может привести к спазму сосудов. А из-за этого потом будет болеть голова, — добавляет трихолог.

Также бытует мнение, что следует мыть голову очень горячей водой. Однако это лишь провоцирует усиление работы сальных желез. К тому же горячая вода ослабляет волосяные луковицы, и волосы могут выпадать в большем количестве.

— Мыть голову следует теплой или даже прохладной водой. В идеале — температура воды, должна не намного превышать температуру тела. Вам должно быть комфортно!

Как правильно мыть голову — правила