Можно ли мыть голову в холодной воде — ответ трихолога

Внешний вид волос зависит от правильного ухода и образа жизни. Интересно, что хорошее состояние локонов зависит не только от шампуня или масок, но и от нескольких простых, но важных правил.
Можно ли мыть голову в холодной воде и какой должна быть температура воды при мытье волос, читайте в материале Фактов ICTV.
Мытье волос в холодной воде: стоит ли так делать
Трихолог Денис Прокопович отмечает, что кутикула, которой покрыты наши волосы, реагирует на температуру.
Например, при высоких температурах, когда вы моете волосы в горячей воде, кутикула открывается и топорщится, а при низкой наоборот — закрывается.
— После кондиционера или маску лучше промыть волосы прохладной водой, это сделает их более блестящими, но не стоит увлекаться, — говорит трихолог.
Прокопович добавляет, что при мытье волос холодной водой можно промывать только длину, то есть мыть всю голову в ледяной воде не рекомендуется.
— Мытье очень холодной водой может спровоцировать переохлаждение кожи головы, что в результате может привести к спазму сосудов. А из-за этого потом будет болеть голова, — добавляет трихолог.
Также бытует мнение, что следует мыть голову очень горячей водой. Однако это лишь провоцирует усиление работы сальных желез. К тому же горячая вода ослабляет волосяные луковицы, и волосы могут выпадать в большем количестве.
— Мыть голову следует теплой или даже прохладной водой. В идеале — температура воды, должна не намного превышать температуру тела. Вам должно быть комфортно!
Как правильно мыть голову — правила
- Перед мытьем нужно тщательно расчесать волосы расческой. Особенно это правило следует запомнить тем, у кого длинные и густые волосы.
- Кожу головы нужно промыть шампунем дважды: первый раз мы смываем грязь, а второй — промываем саму кожу.
- Мыть волосы нужно массируя корни и кожу головы, но не длину. Ведь этим мы ее травмируем.
- Мыть волосы нужно опустив голову книзу. Такой способ считается щадящим и деликатным для волос.
- После мытья обязательно наносим бальзам или кондиционер. Наносим только на концы и длину, минуя корни.
- Не забывайте, что мокрые волосы травмируются легче, чем сухие, а потому не нужно их дергать, тереть и скручивать.
- Помыв голову, вытирайте волосы бережно. Для этого стоит использовать полотенце из микрофибры.
- После этого можно нанести защитное средство, не требующее смывания.