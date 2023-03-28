Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у нас все більше людей стають донорами крові. Це свідоме бажання допомогти ближньому і є запорукою нашої майбутньої перемоги.
Та щоб здати кров, слід дотримуватися певних правил. Чи можна їсти перед здачею крові на донорство – читайте в матеріалі.
Чи можна їсти перед здаванням крові на донорство
За словами сімейної лікарки Світлани Чумак, їсти перед здаванням крові не тільки можна, а й потрібно. Часто рекомендують перед здачею випити воду, солодкий чай, компот із сухофруктів. Легкий сніданок повинен бути за 2-3 години до процедури.
У день донації, щоб уникнути непритомності та слабкості, варто перекусити вареними крупами на воді чи макаронними виробами без додавання вершкового масла. Можете з’їсти хліб, сушку, сухарі, вівсяне печиво. Також дозволена пропарена риба.
Як підготуватися до здавання крові: основні правила
- За 72 години не слід приймати ліки, що розріджують кров, такі, як аспірин, анальгін тощо. Якщо застосування будь-яких лікарських засобів вам необхідне, то до здавання крові чи компонентів крові донору слід отримати консультацію у медпрацівників центру крові. Це правило не поширюється на гормональні контрацептиви.
- За 48 годин не можна вживати алкоголь.
- Обов’язково потрібно добре виспатися, а в день донації – легко поснідати.
- Рекомендується не палити за годину до і після процедури донації. Отруйна дія нікотину, що потрапив у кров, небезпечна для пацієнтів, особливо для новонароджених. Крім того, це може погано позначитися на самопочутті донора.
- Не варто вживати в їжу: смажене, гостре, солоне, копчене, банани, яйця, молочні продукти і масло. Краще – солодкий чай, морс, компот, мінеральна вода, варення, хліб, сухарі, відварні крупи, риба, овочі, фрукти (крім бананів).
- На здавання крові чи компонентів крові при собі потрібно завжди мати посвідчення особи.
- Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.
- Гарне самопочуття після здаванням крові чи компонентів крові забезпечать 2 склянки соку або води, випиті перед донацією.