Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у нас все більше людей стають донорами крові. Це свідоме бажання допомогти ближньому і є запорукою нашої майбутньої перемоги.

Та щоб здати кров, слід дотримуватися певних правил. Чи можна їсти перед здачею крові на донорство – читайте в матеріалі.

Чи можна їсти перед здаванням крові на донорство

За словами сімейної лікарки Світлани Чумак, їсти перед здаванням крові не тільки можна, а й потрібно. Часто рекомендують перед здачею випити воду, солодкий чай, компот із сухофруктів. Легкий сніданок повинен бути за 2-3 години до процедури.

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У день донації, щоб уникнути непритомності та слабкості, варто перекусити вареними крупами на воді чи макаронними виробами без додавання вершкового масла. Можете з’їсти хліб, сушку, сухарі, вівсяне печиво. Також дозволена пропарена риба.

Як підготуватися до здавання крові: основні правила