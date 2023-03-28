Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Можно ли есть перед сдачей крови на донорство – объясняет врач

28 марта 2023, 18:49
Анна Голишевская Редактор сайта
Кров
Источник: Unsplash

После полномасштабного вторжения России в Украину, у нас все больше людей становятся донорами крови. Это сознательное желание помочь ближнему и является залогом нашей будущей победы.

Но чтобы сдать кровь, нужно соблюдать определенные правила. Можно ли есть перед сдачей крови на донорство – читайте в материале.

Можно ли есть перед сдачей крови на донорство

По словам семейного врача Светланы Чумак, есть перед сдачей крови не только можно, но и нужно. Часто рекомендуют перед сдачей выпить воду, сладкий чай, компот из сухофруктов. Легкий завтрак должен быть за 2-3 часа до процедуры.

Сейчас смотрят

В день донации во избежание обморока и слабости следует перекусить вареными крупами на воде или макаронными изделиями без добавления сливочного масла. Можете съесть хлеб, сушку, сухари, овсяное печенье. Также разрешена пропаренная рыба.

Как подготовиться к сдаче крови: основные правила

  1. За 72 часа не следует принимать лекарства, разжижающие кровь, такие как аспирин, анальгин и т.д. Если применение каких-либо лекарственных средств вам необходимо, то до сдачи крови или компонентов крови донора следует получить консультацию у медработников центра крови. Это правило не распространяется на гормональные контрацептивы.
  2. За 48 часов нельзя употреблять алкоголь.
  3. Обязательно нужно хорошо выспаться, а в день донации легко позавтракать.
  4. Рекомендуется не курить за час до и после процедуры донации. Ядовитое действие попавшего в кровь никотина опасно для пациентов, особенно для новорожденных. Кроме того, это может плохо отразиться на самочувствии донора.
  5. Не стоит употреблять в пищу: жареное, острое, соленое, копченое, бананы, яйца, молочные продукты и масло. Лучше – сладкий чай, морс, компот, минеральная вода, варенье, хлеб, сухари, отварная крупа, рыба, овощи, фрукты (кроме бананов).
  6. На сдачу крови или компонентов крови при себе нужно всегда иметь удостоверение личности.
  7. Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.
  8. Хорошее самочувствие после сдачи крови или компонентов крови обеспечат 2 стакана сока или воды, выпитые перед донацией.
Читайте также:
КровЧто нельзя делать перед сдачей крови: объясняет врач

Теги
аналіз крові донор крові поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь