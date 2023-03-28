После полномасштабного вторжения России в Украину, у нас все больше людей становятся донорами крови. Это сознательное желание помочь ближнему и является залогом нашей будущей победы.
Но чтобы сдать кровь, нужно соблюдать определенные правила. Можно ли есть перед сдачей крови на донорство – читайте в материале.
Можно ли есть перед сдачей крови на донорство
По словам семейного врача Светланы Чумак, есть перед сдачей крови не только можно, но и нужно. Часто рекомендуют перед сдачей выпить воду, сладкий чай, компот из сухофруктов. Легкий завтрак должен быть за 2-3 часа до процедуры.
В день донации во избежание обморока и слабости следует перекусить вареными крупами на воде или макаронными изделиями без добавления сливочного масла. Можете съесть хлеб, сушку, сухари, овсяное печенье. Также разрешена пропаренная рыба.
Как подготовиться к сдаче крови: основные правила
- За 72 часа не следует принимать лекарства, разжижающие кровь, такие как аспирин, анальгин и т.д. Если применение каких-либо лекарственных средств вам необходимо, то до сдачи крови или компонентов крови донора следует получить консультацию у медработников центра крови. Это правило не распространяется на гормональные контрацептивы.
- За 48 часов нельзя употреблять алкоголь.
- Обязательно нужно хорошо выспаться, а в день донации легко позавтракать.
- Рекомендуется не курить за час до и после процедуры донации. Ядовитое действие попавшего в кровь никотина опасно для пациентов, особенно для новорожденных. Кроме того, это может плохо отразиться на самочувствии донора.
- Не стоит употреблять в пищу: жареное, острое, соленое, копченое, бананы, яйца, молочные продукты и масло. Лучше – сладкий чай, морс, компот, минеральная вода, варенье, хлеб, сухари, отварная крупа, рыба, овощи, фрукты (кроме бананов).
- На сдачу крови или компонентов крови при себе нужно всегда иметь удостоверение личности.
- Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.
- Хорошее самочувствие после сдачи крови или компонентов крови обеспечат 2 стакана сока или воды, выпитые перед донацией.