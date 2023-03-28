После полномасштабного вторжения России в Украину, у нас все больше людей становятся донорами крови. Это сознательное желание помочь ближнему и является залогом нашей будущей победы.

Но чтобы сдать кровь, нужно соблюдать определенные правила. Можно ли есть перед сдачей крови на донорство – читайте в материале.

Можно ли есть перед сдачей крови на донорство

По словам семейного врача Светланы Чумак, есть перед сдачей крови не только можно, но и нужно. Часто рекомендуют перед сдачей выпить воду, сладкий чай, компот из сухофруктов. Легкий завтрак должен быть за 2-3 часа до процедуры.

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В день донации во избежание обморока и слабости следует перекусить вареными крупами на воде или макаронными изделиями без добавления сливочного масла. Можете съесть хлеб, сушку, сухари, овсяное печенье. Также разрешена пропаренная рыба.

Как подготовиться к сдаче крови: основные правила