Швидкий метаболізм забезпечать цільнозернові, бобові та волокнисті овочі. Чим більше ви додасте їх до свого раціону, тим відчутнішим буде результат.

Три кити прискорення метаболізму

Знана в Індії дієтологиня Крутіка Нанаваті, на консультацію до якої приїздять з усіх усюд, згодна, що для пришвидшення метаболізму треба обмежувати вживання вуглеводів. Окрім трьох, які не просто варто, а конче потрібно додати до свого раціону.

І не лише для того, щоб схуднути, а щоб покращити своє здоров’я загалом. Отож, Нанаваті наполягає, ці продукти мають бути щодня на вашій тарілці.

Зараз дивляться

Цільнозернові продукти. Дієтологиня вважає їх головними прискорювачами метаболізму. Їхнє вживання призводить до рівномірного вивільнення енергії та стабілізації рівня цукру в крові.

– Я раджу, окрім цільнозернового хліба, коричневий рис, кіноа та цільний овес, – каже Нанаваті.

Бобові. Це складні вуглеводи, вони забезпечують поступове та тривале вивільнення енергії, запобігаючи раптовим стрибкам рівня цукру в крові.

Квасоля, сочевиця та нут багаті ще й на протеїн. Вживання цих продуктів гарантує відчуття ситості, що запобігає переїданню.

Проте, дієтологиня зазначає, що варто пам’ятати про деякі перестороги стосовно бобових. Це стосується хворих на панкреатит, запальні захворювання кишківника, подагру.

Волокнисті овочі. Їх ще називають листовими. Нанаваті виокремлює серед них броколі, шпинат і капусту. Високий вміст клітковини в цих овочах збільшує об’єм їжі та знижує загальне споживання калорій.

– Ці овочі перетравлюються довше, що прискорює процес спалювання калорій в організмі, — пояснює дієтологиня.

Підсумовуючи Крутіка Нанаваті наголошує, що вуглеводи з високим вмістом клітковини, такі як цільнозернові продукти та овочі, прискорюють метаболізм, сприяють здоров’ю кишківника, забезпечують зростання корисних бактерій і, зрештою, загалом покращують обмін речовин.

Джерело: She Finds