Згідно з оновленими даними Глобальної обсерваторії ожиріння, у світі зростає кількість людей із надмірною вагою. Вперше в історії людства кількість людей з надмірною вагою перевищує кількість людей з недостатньою.

За даними, більше ніж третина дорослих людей у всьому світі страждає ожирінням.

Найвищий рівень ожиріння в Тихоокеанських островах.

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Вгорі списку маленька острівна держава – Науру. Там 59% чоловіків та 60,5% жінок мають надмірну вагу.

Ще вищі показники на островах Кука, тут діагностують ожиріння у 69% чоловіків та 71% жінок.

Проблема ожиріння також актуальна і у великих країнах, наприклад, у США 42% чоловіків та жінок мають надмірну вагу.

В Україні в 20,1% чоловіків та 29,8 жінок діагностували ожиріння.

В деяких країнах відсоток людей з надмірною вагою зовсім невисокий.

Найнищі показники у В’єтнамі – 1,7% чоловіків та жінок мають ожиріння.

Експерти зазначають, що головною причиною надмірної ваги є глобалізація.

Через глобалізацію з’являються нові харчові звички, стрес та недосипання.

Джерело: Global Obesity Observatory