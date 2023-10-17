Згідно з оновленими даними Глобальної обсерваторії ожиріння, у світі зростає кількість людей із надмірною вагою. Вперше в історії людства кількість людей з надмірною вагою перевищує кількість людей з недостатньою.
За даними, більше ніж третина дорослих людей у всьому світі страждає ожирінням.
Найвищий рівень ожиріння в Тихоокеанських островах.
Вгорі списку маленька острівна держава – Науру. Там 59% чоловіків та 60,5% жінок мають надмірну вагу.
Ще вищі показники на островах Кука, тут діагностують ожиріння у 69% чоловіків та 71% жінок.
Проблема ожиріння також актуальна і у великих країнах, наприклад, у США 42% чоловіків та жінок мають надмірну вагу.
В Україні в 20,1% чоловіків та 29,8 жінок діагностували ожиріння.
В деяких країнах відсоток людей з надмірною вагою зовсім невисокий.
Найнищі показники у В’єтнамі – 1,7% чоловіків та жінок мають ожиріння.
Експерти зазначають, що головною причиною надмірної ваги є глобалізація.
Через глобалізацію з’являються нові харчові звички, стрес та недосипання.
Джерело: Global Obesity Observatory