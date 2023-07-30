Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, чому цвітну капусту обов’язково потрібно включити до свого раціону тим, хто прагне схуднути.

– В опублікованих результатах низки наукових досліджень вчені одностайно назвали цвітну капусту природним жироспалювачем, – каже медик.

За словами медика, одним з очевидних доказів цього є низька калорійність овочу – лише 25 ккал на 100 г. При цьому в ній міститься маса корисних елементів, які сприяють ефективному схудненню.

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На перше місце тут можна сміливо ставити тартронову кислоту, яка сама по собі є природним спалювачем жиру. А ще – прекрасно приборкує апетит, перешкоджаючи переїданню.

Правильний метаболізм цвітна капуста забезпечує завдяки наявності у своєму складі фолієвої кислоти, яка допомагає організму засвоювати вітаміни групи В.

Цвітна капуста також багата антиоксидантами, які, як відомо, мають здатність ефективно очищати організм від токсинів і перешкоджати набору зайвих кілограмів.

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в цвітній капусті, регулюють рівень поганого холестерину, що також працює на схуднення.

І, нарешті, цвітна капуста – джерело клітковини, яка дає змогу зберігати відчуття ситості впродовж кількох годин і відволікає від зрадницьких думок про незапланований похід до холодильника.