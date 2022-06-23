Міністерство охорони здоров’я України підготувало інформацію про основні помилки, які допускаються при наданні першої допомоги при опіках, а також при укусах змій і павуків.

– На жаль, в екстрених ситуаціях людина може стати абсолютно безпорадною і не знати, що робити, або надавати допомогу, спираючись на помилкові знання та інтернет-поради, не завжди коректні, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Міф. У разі укусу змії обов’язково потрібно накладати джгут

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Правда. Накладати джгут – небезпечно. Досить знерухомити частину тіла, на якій знаходиться місце укусу. Справа в тому, що при русі скорочуються м’язи і поліпшується кровопостачання, тому зміїна отрута може швидко поширитися кровотоком.

Зверху, для звуження судин, до місця укусу можна прикласти щось холодне, щоб запобігти швидкому всмоктуванні отрути. Обов’язково звернутися за медичною допомогою.

Міф. Місце укусу павука треба обпалити вогнем (сірниками або запальничкою)

Правда. Це небезпечно через опіки та марно. Адже після укусу отрута опиняється під шкірою, а не на поверхні.

Міф. Місце опіку потрібно змастити сметаною або маслом з сіллю

Правда. Якщо термічний опік незначної площі, то потрібно поливати обпалену ділянку протягом 10-15 хвилин водою кімнатної температури або занурити в не дуже холодну воду.

Якщо опікова поверхня занадто велика, є пухирі або шкіра, яка злізла, займає площу більше 20%, поливати водою не треба, тому що це може привести до переохолодження тіла.