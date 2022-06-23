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Мифы и правда об оказании первой помощи при ожогах, укусах змей и пауков

23 июня 2022, 13:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины подготовило информацию об основных ошибках, которые допускаются при оказании первой помощи при ожогах, а также при укусах змей и пауков.

— К сожалению, в экстренных ситуациях человек может стать абсолютно беспомощным и не знать, что делать, или оказывать помощь, опираясь на ложные знания и интернет-советы, не всегда корректные, — говорится в сообщении Минздрава.

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Миф. В случае укуса змеи обязательно нужно накладывать жгут

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Правда. Накладывать жгут – опасно. Достаточно обездвижить часть тела, на которой находится место укуса. Дело в том, что при движении сокращаются мышцы и улучшается кровоснабжение, поэтому змеиный яд может быстро распространиться кровотоком.

Сверху, для сужения сосудов, к месту укуса можно приложить что-то холодное, чтобы предотвратить быстрое всасывание яда. Обязательно обратиться за медицинской помощью.

Миф. Место укуса паука надо обжечь огнем (спичками или зажигалкой)

ПравдаЭто опасно из-за ожогов и совершенно бесполезно. Ведь после укуса яд оказывается под кожей, а не на поверхности. 

Миф. Место ожога нужно смазать сметаной или маслом с солью

ПравдаЕсли термический ожог незначительной площади, то нужно поливать обожженный участок в течение 10-15 минут водой комнатной температуры или погрузить в неслишком холодную воду.

Если ожоговая поверхность слишком большая, есть волдыри или слезшая кожа занимает площадь более 20%, поливать водой не надо, так как это может привести к переохлаждению тела.

Необходимо:

  • остановить горение, если оно продолжается, и снять тлеющую одежду;
  • снять с обожженного участка браслеты, цепочки, другие украшения, чтобы предотвратить сжатие;
  • прикрыть пораженный участок чистой сухой простыней, полотенцем, марлевым отрезом и т.п.;
  • не сжимать повязками место ожога, поскольку ожоги поверхности часто отекают;
  • обратиться за медицинской помощью.

Источник
Минздрав
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