Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Вакцинація

Націлені на підваріанти Омікрона: США дозволяє оновлені Covid-вакцини

1 Вересня 2022, 09:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцина
Джерело: Depositphotos

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в середу, 31 серпня, санкціонувало першу модернізацію вакцин проти Covid-19 з моменту їхнього розгортання в кінці 2020 року.

Повідомляється, що мільйони американців отримають нові бустерні дози, націлені на субваріанти Омікрону, вже наступного тижня.

– Оскільки наближається зима, а варіант Омікрону BA.5 все ще широко поширений, федеральні чиновники сподіваються, що оновлені вакцини допоможуть уповільнити, здавалося б, невблаганне поширення пандемії, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
коронавирусІнкубаційний період Covid-19 скоротився: від зараження до появи симптомів – три дні

Зараз дивляться

Нові бустери є двовалентними, що означає, що вони містять комбінацію вихідного складу і препарату, націленого на підваріант Омікрона BA.5.

Один вакцинальний препарат виробляє Pfizer та його німецький партнер BioNTech для використання для людей віком від 12 років, а інший — компанія Moderna для осіб віком від 18 років.

Разом з тим, наголошується, що багато американців, схоже, стали байдужі до вірусу і пов’язаними з ним ризиками, що робить завдання ще більш складним, ніж будь-коли.

Повідомляється, що в Сполучених Штатах щодня реєструється близько 90 тис. інфекцій і 475 смертей після більш ніж двох років пандемії, яка забрала життя більше мільйона американців і призвела до історичного зниження очікуваної тривалості життя.

Джерело
NYT
Теги
Вакцина Moderna від коронавірусу Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу Вакцинація Коронавірус Covid-19 Омікрон статистика США
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь