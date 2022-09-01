Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в середу, 31 серпня, санкціонувало першу модернізацію вакцин проти Covid-19 з моменту їхнього розгортання в кінці 2020 року.

Повідомляється, що мільйони американців отримають нові бустерні дози, націлені на субваріанти Омікрону, вже наступного тижня.

– Оскільки наближається зима, а варіант Омікрону BA.5 все ще широко поширений, федеральні чиновники сподіваються, що оновлені вакцини допоможуть уповільнити, здавалося б, невблаганне поширення пандемії, – йдеться в повідомленні.

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Нові бустери є двовалентними, що означає, що вони містять комбінацію вихідного складу і препарату, націленого на підваріант Омікрона BA.5.

Один вакцинальний препарат виробляє Pfizer та його німецький партнер BioNTech для використання для людей віком від 12 років, а інший — компанія Moderna для осіб віком від 18 років.

Разом з тим, наголошується, що багато американців, схоже, стали байдужі до вірусу і пов’язаними з ним ризиками, що робить завдання ще більш складним, ніж будь-коли.

Повідомляється, що в Сполучених Штатах щодня реєструється близько 90 тис. інфекцій і 475 смертей після більш ніж двох років пандемії, яка забрала життя більше мільйона американців і призвела до історичного зниження очікуваної тривалості життя.