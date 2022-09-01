Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в среду, 31 августа, санкционировало первую модернизацию вакцин против Covid-19 с момента их развертывания в конце 2020 года.

Сообщается, что миллионы американцев получат новые бустерные дозы, нацеленные на субварианты Омикрона, уже на следующей неделе.

— Поскольку приближается зима, а вариант Омикрона BA.5 все еще широко распространен, федеральные чиновники надеются, что обновленные вакцины помогут замедлить, казалось бы, неумолимое распространение пандемии, — говорится в сообщении.

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Новые бустеры являются двухвалентными, что означает, что они содержат комбинацию исходного состава и препарата, нацеленного на подвариант Омикрона BA.5.

Один вакцинальный препарат производит Pfizer и его немецкий партнер BioNTech для использования для людей в возрасте от 12 лет, а другой — компания Moderna для лиц от 18 лет и старше.

Вместе с тем, отмечается, что многие американцы, похоже, стали безразличны к вирусу и связанными с ним рисками, что делает задачу еще более сложной, чем когда-либо.

Сообщается, что в Соединенных Штатах ежедневно регистрируется около 90 тыс. инфекций и 475 смертей после более чем двух лет пандемии, которая унесла жизни более миллиона американцев и привела к историческому снижению ожидаемой продолжительности жизни.