Вдихання забрудненого повітря підвищує ризик інсульту та передчасної смерті, повідомляє Medical News.

Згідно з новими даними, лише п’ять днів перебування у середовищі з поганою якістю повітря може значно підвищити ймовірність інсульту.

У процесі дослідження, яке проводилась у країнах Європи, було проаналізовано вплив основних чинників, які викликають забруднення: діоксид азоту, озон, чадний газ, діоксид сірки, а також твердих частинок, що утворюються внаслідок вихлопних газів від автомобілів, промислових викидів, лісових пожеж, дорожнього пилу тощо.

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Науковці встановили, що за підвищеного рівня діоксиду азоту ймовірність смерті від інсульту збільшується на 33%, а від діоксиду сірки – на 60%.

Це особливо небезпечно для найбідніших верств населення, адже вони зазвичай живуть у регіонах зі значною концентрацією забрудненого повітря та мають обмежений доступ до якісної медичної допомоги.

Джерело: Medical News