Вдыхание загрязненного воздуха повышает риск инсульта и преждевременной смерти, сообщает Medical News.

Согласно новым данным, всего пять дней пребывания в среде с плохим качеством воздуха может значительно повысить вероятность инсульта.

В ходе исследования, которое проводилось в странах Европы, было проанализировано влияние основных факторов, вызывающих загрязнение: диоксид азота, озон, угарный газ, диоксид серы, а также твердых частиц, которые образуются в результате выхлопных газов от автомобилей, промышленных выбросов, лесных пожаров, дорожной пыли и тому подобное.

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Ученые установили, что при повышенном уровне диоксида азота вероятность смерти от инсульта увеличивается на 33%, а от диоксида серы — на 60%.

Это особенно опасно для бедных слоев населения, ведь они обычно живут в регионах со значительной концентрацией загрязненного воздуха и имеют ограниченный доступ к качественной медицинской помощи.

Источник: Medical News