Праве око у 43-річного пацієнта було карим у нижній половині та блакитним у верхній, тоді як ліве, навпаки, було блакитним зверху та карим знизу.

Це рідкісна секторна гетерохромія, тобто, різноколірність в межах однієї райдужки.

Явище настільки рідкісне, що лікарі з Цюриха Садик Саїд та Франк Блазер про свого неймовірного пацієнта повідомили в науковому виданні – The New England Journal of Medicine.

Насправді пацієнт звернувся до лікарів з приводу запалення повіки і дуже здивувався, коли його очі викликали такий ажіотаж у відділенні. Адже вони були такими з народження.

Але виявилося, що подібне забарвлення райдужки не просто унікальне, а ще й не таке безневинне, оскільки може тягнути за собою і інші, менш, симпатичні генетично обумовлені хворобливі стани.

Пацієнту діагностували рідкісну секторальну гетерохромію, на відміну від повної гетерохромії, яка зустрічається частіше.

Запідозрили, що це вроджена аномалія. І чоловік підтвердив, що в його родині зустрічалися різнозабарвлені очі. Щоправда, ця особливість поєднувалася з приглухуватістю.

Сам він жодних проблем зі слухом не мав. Але, на всяк випадок, пацієнту призначили аудиометрію та генетичне тестування.

Відхилень не виявили.

А як же справи з основною скаргою пацієнта на почервоніння повіки лівого ока? Чи не забули про неї лікарі, зайняті вивченням рідкісної аномалії?

Тут все в порядку: для лікувати запалення повіки – халязіону – прописали… теплі компреси.

Джерело і фото: The New England Journal of Medicine