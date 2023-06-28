Моніторингові групи в районах підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС щодня інформують про реальну ситуацію. Вода потроху сходить, оголюючи непривабливу картину: вкриті важким смердючим мулом поля, забруднена каламутна вода з шаром мертвої риби…

Підвищення температури і палюче сонце можуть спричинити тепер непередбачувані біди для населення, яке тут мешкає.

В інтерв’ю, яке дав головний санітарний лікар України Ігор Кузін виданню NV, йшлося саме про це – ризик епідемій інфекційних хвороб, про холеру і про протиепідемічні заходи, які зараз вживаються, щоб мінімізувати наслідки страшного лиха.

Нагадаємо, з моменту підриву росіянами греблі Каховської ГЕС минуло три тижні.

Щодо холери, яка найбільше лякає людей, Ігор Кузін наголосив, що це захворювання, безумовно, становитиме загрозу впродовж усього літнього періоду.

Не всі знають, але Україна є ендемічною країною по холері. Тобто у нас є певні території, де вона може виникати за умови підвищення температури і вологості.

До таких потенційно небезпечних регіонів належать Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Крим.

– Наразі працює щонайменше 37 точок моніторингу лише по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, щоб відстежувати всі наявні зони ризику як у річковій, так і у морській воді, – каже Кузін.

Холероподібний вібріон, який виявили, на відміну від холерного, не викликає холеру, він може спричинювати поодинокі розлади кишкового тракту, які не передаються від людини до людини і не становлять загрози епідемічного поширення.

Головний санітарний лікар наголошує, що основний ризик полягає в тому, що холера в навколишньому середовищі мешкає у придонному мулі.

Коли відбулося перемішування великої маси води, це, зокрема, призвело й до того, що холероподібний вібріон та інші патогенні мікроорганізми поширились і перебувають у навколишньому середовищі.

Система охорони здоров’я України, враховуючи, що холера поширюється, якщо немає доступу до чистої питної води, задіяла відповідні важелі. До населених пунктів як Миколаївської, так і Херсонської областей зараз доставляють питну воду.

Окрім холери, у мережі говорять про розповсюдження екзотичної лихоманки Західного Нілу, лихоманки Денге, малярії…

– Ми дійсно спостерігаємо збільшення кількості випадків лихоманки Західного Нілу, – говорить Кузін.

На його переконання, це може бути пов’язано з тим, що Дніпро повертається в своє історичне русло, формуються лимани, заводі зі стоячою водою, де комарі можуть розмножуватися з більшою інтенсивністю. А всі лихоманки і малярію переносять саме комарі.

Через затоплені могильники, сміттєзвалища, кладовища є загроза ще декількох особливо небезпечних інфекцій. Фахівці говорять, окрім холери, ще про три основні групи інфекцій, які становлять найбільший ризик.

Перша кишкова група — кишкова паличка, сальмонельоз. Друга — особливо небезпечні інфекційні захворювання, такі як лептоспіроз і туляремія. Третя група – вірусні інфекції. Зокрема, вірусний гепатит А, поліовірус або ентеровірус.

Проте не варто лякати населення летальними випадками. Ігор Кузін наголосив, що зараз більша частина інфекційних захворювань піддається ефективній терапії за допомогою антибіотиків.

А от найнебезпечнішим головний санітарний лікар назвав вірусний гепатит. Це захворювання може доволі швидко поширитись, а збільшення кількості госпіталізацій призведе до суттєвого перевантаження медичних працівників, яких на тих територіях і так не багато.

Джерело: NV

Фото: Софія Богуцька