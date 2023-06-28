Мониторинговые группы в районах подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС ежедневно информируют о реальной ситуации. Вода понемногу сходит, обнажая неприглядную картину: покрытые тяжелым вонючим илом поля, загрязненную мутную воду со слоем мертвой рыбы…

Повышение температуры и палящее солнце могут вызвать теперь непредсказуемые беды для населения, которое здесь живет.

В интервью, которое дал Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин изданию NV, речь шла именно об этом — о риске эпидемий инфекционных болезней, о холере и о противоэпидемических мерах, которые сейчас принимаются чтобы минимизировать последствия страшного бедствия.

Напомним, с момента подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС прошло три недели.

Относительно холеры, которая больше всего пугает людей, Игорь Кузин отметил, что это заболевание, безусловно, будет представлять угрозу в течение всего летнего периода.

Не все знают, но Украина является эндемичной страной по холере. То есть, у нас есть определенные территории, где она может возникать при условии повышения температуры и влажности.

К таким потенциально опасным по холере регионам относятся Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым.

— Сейчас работает не менее 37 точек мониторинга только по Николаевской, Херсонской и Одесской областях, чтобы отслеживать все имеющиеся зоны риска как в речной, так и в морской воде, -говорит Кузин.

Холероподобный вибрион, который обнаружили, в отличие от холерного, не вызывает холеру, он может вызывать единичные расстройства кишечного тракта, которые не передаются от человека к человеку и не представляют угрозы эпидемического распространения.

Главный санитарный врач отмечает, что основной риск заключается в том, что холера в окружающей среде живет в придонном иле.

Когда произошло перемешивание большой массы воды, это, в частности, привело и к тому, что холероподобный вибрион и другие патогенные микроорганизмы распространились и находятся в окружающей среде.

Система здравоохранения Украины, учитывая, что холера распространяется, если нет доступа к чистой питьевой воде, задействовала соответствующие рычаги. В населенные пункты как Николаевской, так и Херсонской областей сейчас доставляют питьевую воду.

Кроме холеры, в сетях говорят о распространении экзотической лихорадки Западного Нила, лихорадки Денге, малярии…

— Мы действительно наблюдаем увеличение количества случаев лихорадки Западного Нила, — говорит Кузин.

По его убеждению, это может быть связано с тем, что Днепр возвращается в свое историческое русло, формируются лиманы, заводи со стоячей водой, где комары могут размножаться с большей интенсивностью. А все лихорадки и малярию переносят именно комары.

Сейчас ситуация изучается.

Из-за затопленных могильников, свалок, кладбищ есть угроза еще нескольких особо опасных инфекций.

Специалисты говорят, кроме холеры, еще о трех основных группах инфекций, которые представляют наибольший риск. Это кишечная группа — кишечная палочка, сальмонеллез. Вторая группа — это особо опасные инфекционные заболевания, такие, как лептоспироз и туляремия.

Третья группа — вирусные инфекции. В частности, вирусный гепатит А, полиовирус или энтеровирус.

Однако, не стоит пугать население летальными случаями. Игорь Кузин отметил, что сейчас большая часть инфекционных заболеваний поддается эффективной терапии с помощью антибиотиков.

А вот самым опасным Главный санитарный врач назвал вирусный гепатит.

Это заболевание может довольно быстро распространиться, а увеличение количества госпитализаций приведет к существенной перегрузке медицинских работников, которые на тех территориях и так немного.

Источник: NV

Фото: Софія Богуцька