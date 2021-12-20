В Україні приблизно 2 млн людей потерпають від домашнього насильства. Проблема щороку набирає нових масштабів у період новорічних свят – саме на ці дні припадає рекордна кількість звернень від постраждалих.

Щоб нарешті побороти її, StarLightMedia та Інститут когнітивного моделювання (ІКМ) за підтримки Товариства Червоного Хреста України запустили кампанію із протидії домашньому насильству – #НеЗдається. Вона об’єднала 10 роликів, у яких ведучі читають реальні історії постраждалих від домашнього насильства, закликають почати новий рік із нової, світлої сторінки, та звернутися за допомогою.

Історії було розміщено людьми на анонімній платформі Мені здається, яку майже рік тому заснував ІКМ в межах кампанії з боротьби з домашнім насильством. Амбасадоркою проекту є телеведуча, Почесний Посол Фонду ООН в галузі народонаселення Маша Єфросініна. Вона ж стала і частиною діджитал-кампанії #НеЗдається.

– Новорічні свята – це момент мрій, загадування бажань та надій на позитивні зміни. Саме час для мільйонів українців розпочати світлу сторінку життя – без насильства. За дев’ять місяців роботи нашої платформи надійшло майже 500 анонімних історій. Довгих, відвертих, надзвичайно складних, від яких іноді мороз шкірою, – зазначила Маша Єфросініна.

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Обличчями кампанії стали ведучі StarlightMedia Надія Матвєєва, Наталія Єжова, Павло Костіцин, Сергій Костира, Юлія Зорій, Марина Боржемська, Яна Брензей та журналістка і блогерка Раміна Есхакзай.

За майже рік роботи просвітницької кампанії Мені здається було запущено анонімний щоденник It seems, сервіс безкоштовної психологічної допомоги на платформі Розкажи мені, вайбер-канал Stop Abuse Ukraine та розповсюджено інформаційні плакати в Україні. Співпраця зі StarLightMedia – ще один важливий крок у межах кампанії, розповідає засновник ІКМ Віктор Березенко.

– Ми бачимо помітні результати системної роботи – потерпілі почали менше боятися та більше звертаються за допомогою. Це важкий шлях, але він був би ще важчим, якби не надійні партнери та небайдужість інфлюенсерів, – коментує Віктор Березенко.

Зйомки відбулися в останній день світової акції 16 днів активізму проти гендерного насильства, у Міжнародний день прав людини 10 грудня. Протидія домашньому насильству потребує системної роботи та регулярного залучення всіх небайдужих сторін.

– Ми маємо змінити ставлення до фактів та історії про замовчування домашнього насильства. Проблема, що шкодить мільйонам людей, стосується кожного. Дякуємо всім, хто наважується розповісти про власний досвід, та тим, хто використовує свій голос на підтримку постраждалих. Як медіагрупа ми продовжимо інвестувати свої інформаційні ресурси у зміну культури — партнерських стосунків, поваги до прав людини та нульової толерантності до насильства. Ми раді об’єднанню зусиль з партнерами в кампанії #НеЗдається, та сподіваємося, що завдяки їй мрія про життя, вільне від насильства, здійсниться для багатьох людей, – говорить СЕО StarlightMedia Олександр Богуцький.

Усі ролики будуть опубліковані протягом двох тижнів напередодні свята Нового року на ресурсах медіагрупи StarlightMedia.

Куди звертатися, якщо людина потерпає від домашнього насильства