В Украине около 2 млн человек страдают от домашнего насилия. Проблема ежегодно набирает новые масштабы в период новогодних праздников — именно на эти дни приходится рекордное количество обращений от пострадавших.

Чтобы наконец-то побороть ее, StarLightMedia и Институт когнитивного моделирования (ИКМ) при поддержке Общества Красного Креста Украины запустили кампанию по противодействию домашнему насилию — #НеЗдається. Она объединила 10 роликов, в которых ведущие читают реальные истории пострадавших от домашнего насилия, призывают начать новый год с новой, светлой страницы, и обратиться за помощью.

Истории были размещены людьми на анонимной платформе Мені здається, которую почти год назад основал ИКМ в рамках кампании по борьбе с домашним насилием. Амбасадором проекта является телеведущая, Почетный Посол Фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина. Она же стала и частью диджитал-кампании #НеЗдається.

— Новогодние праздники – это момент мечтаний, загадывания желаний и надежд на положительные изменения. Самое время для миллионов украинцев начать светлую страницу жизни – без насилия. За девять месяцев работы нашей платформы поступило около 500 анонимных историй. Длинные, откровенные, чрезвычайно сложные, от которых иногда мороз по коже, — отметила Маша Ефросинина.

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Лицами кампании стали ведущие StarlightMedia Надежда Матвеева, Наталья Ежова, Павел Костицын, Сергей Костыра, Юлия Зорий, Марина Боржемская, Яна Брензей и журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай.

За почти год работы просветительской кампании Мені здається были запущены анонимный дневник It seems, сервис бесплатной психологической помощи на платформе Розкажи мені, вайбер-канал Stop Abuse Ukraine и распространены информационные плакаты по Украине. Сотрудничество со StarLightMedia – еще один важный шаг в рамках кампании, рассказывает основатель ИКМ Виктор Березенко.

— Мы видим заметные результаты системной работы – потерпевшие стали меньше бояться и больше обращаются за помощью. Это трудный путь, но он был бы еще труднее, если бы не надежные партнеры и небезразличие инфлюэнсеров, – комментирует Виктор Березенко.

Съемки прошли в последний день мировой акции 16 дней активных действий против гендерного насилия, в Международный день прав человека 10 декабря. Противодействие домашнему насилию требует системной работы и регулярного привлечения всех неравнодушных сторон.

— Мы должны изменить отношение к фактам и истории об умалчивании домашнего насилия. Проблема, которая вредит миллионам людей, касается каждого. Спасибо всем, кто решается рассказать о собственном опыте, и тем, кто использует свой голос в поддержку пострадавших. Как медиагруппа мы продолжим инвестировать свои информационные ресурсы в изменение культуры — партнерских отношений, уважения прав человека и нулевой толерантности к насилию. Мы рады объединению усилий с партнерами в кампании #НеЗдається, и надеемся, что благодаря ей мечта о жизни, свободной от насилия, осуществится для многих людей, — говорит СЕО StarlightMedia Александр Богуцкий.

Все ролики будут опубликованы в течение двух недель в канун праздника Нового года на ресурсах медиагруппы StarlightMedia.

Куда обращаться, если человек страдает от домашнего насилия