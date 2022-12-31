Через декілька годин ми будемо зустрічати Новий 2023. Отже у нас є ще час розрахувати кількість алкоголю, яку можна буте спожити у Новорічну ніч. А своїми порадами нам допоможе лікар-нарколог та психотерапевт Євген Скрипник.

Якщо ви традиційно звикли зустрічати Новий рік з шампанським, то краще обрати брют (сухе ігристе вино), бо чим менше цукру, тим краще. Солодке або напівсолодке ігристе вино шкідливе.

Поєднувати солодкий шоколад та вино також неправильно.

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Рекомендації лікаря-нарколога:

Краще вживати сухе біле вино ( негазоване). Не більше двох келихів, максимум 250 г.

Сідати за Новорічний стіл краще не з порожнім шлунком, а після легкого перекусу за за 2-3 години до застілля.

Не можна змішувати вино і міцні напої.

На слід поєднувати міцні напої і газовані (лимонад, кола, спрайт), які прискорюють всмоктування алкоголю та призводять до швидкого сп‘яніння.

Відносно правила підвищення градусу. Це шкідливий для організму міф.

Якщо вживаєте алкогольні напої – то зупиніться на одному виді.

Також пам’ятайте, що печінка звикла вночі відпочивати, а тут такий стрес – їжа і алкоголь! Уникайте жирних, смажених та гострих страв і солодощів. Найкраще в новорічну ніч мінімум алкоголю і мінімум їжі!

Якщо, без міцних напоїв ніяк, то максимум 40-60 мл. Тому що безпечної дози алкоголю не існує.

Вагітним, мамам, які годують немовлят, людям, які страждають на серцево-судинні захворювання – алкоголь протипоказаний.

Олія чи вершкове масло, вжите перед застіллям, щоб не п’яніти – міф і подвійний удар по підшлунковій залозі. Не хочете п’яніти – не пийте.

Активоване вугілля також не допоможе.

Намагайтеся їсти салати без майонезу, пити негазовану воду. Між тостами потрібно робити перерви і більше рухатись. Танцювати цьогоріч може й не хочеться, а прогулянки на вулиці – будь ласка, якщо звісно немає обмежень та комендантської години.

Якщо все ж таки перебрали з вечора

Лікувати похмільний синдром, алкоголем шкідливо.

Алкоголь у здорової людини повністю виводиться через три доби.

Алкоголь має сечогінні властивості, тому виникає зневоднення.

Тому краще вранці вживати велику кількість рідини (вода, компот, узвар та інше), якщо болить голова, то аспірин, парацетамол, ібупрофен та поміряти артеріальний тиск.

Розсіл краще не вживати, він містить багато солі, що викликає затримку рідини в організмі, підвищення артеріального тиску, а потрібно, навпаки, максимально вивести токсини з організму.

На другий день лікар рекомендує гуляти на свіжому повітрі.

Бережіть себе та близьких. Перебувайте в укритті, коли звучить повітряна тривога.

Джерело: Євген Скрипнік