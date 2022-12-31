Через декілька годин ми будемо зустрічати Новий 2023. Отже у нас є ще час розрахувати кількість алкоголю, яку можна буте спожити у Новорічну ніч. А своїми порадами нам допоможе лікар-нарколог та психотерапевт Євген Скрипник.
Якщо ви традиційно звикли зустрічати Новий рік з шампанським, то краще обрати брют (сухе ігристе вино), бо чим менше цукру, тим краще. Солодке або напівсолодке ігристе вино шкідливе.
Поєднувати солодкий шоколад та вино також неправильно.
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Рекомендації лікаря-нарколога:
- Краще вживати сухе біле вино ( негазоване). Не більше двох келихів, максимум 250 г.
- Сідати за Новорічний стіл краще не з порожнім шлунком, а після легкого перекусу за за 2-3 години до застілля.
- Не можна змішувати вино і міцні напої.
- На слід поєднувати міцні напої і газовані (лимонад, кола, спрайт), які прискорюють всмоктування алкоголю та призводять до швидкого сп‘яніння.
- Відносно правила підвищення градусу. Це шкідливий для організму міф.
- Якщо вживаєте алкогольні напої – то зупиніться на одному виді.
- Також пам’ятайте, що печінка звикла вночі відпочивати, а тут такий стрес – їжа і алкоголь! Уникайте жирних, смажених та гострих страв і солодощів. Найкраще в новорічну ніч мінімум алкоголю і мінімум їжі!
- Якщо, без міцних напоїв ніяк, то максимум 40-60 мл. Тому що безпечної дози алкоголю не існує.
- Вагітним, мамам, які годують немовлят, людям, які страждають на серцево-судинні захворювання – алкоголь протипоказаний.
- Олія чи вершкове масло, вжите перед застіллям, щоб не п’яніти – міф і подвійний удар по підшлунковій залозі. Не хочете п’яніти – не пийте.
- Активоване вугілля також не допоможе.
- Намагайтеся їсти салати без майонезу, пити негазовану воду. Між тостами потрібно робити перерви і більше рухатись. Танцювати цьогоріч може й не хочеться, а прогулянки на вулиці – будь ласка, якщо звісно немає обмежень та комендантської години.
- Якщо все ж таки перебрали з вечора
- Лікувати похмільний синдром, алкоголем шкідливо.
- Алкоголь у здорової людини повністю виводиться через три доби.
- Алкоголь має сечогінні властивості, тому виникає зневоднення.
- Тому краще вранці вживати велику кількість рідини (вода, компот, узвар та інше), якщо болить голова, то аспірин, парацетамол, ібупрофен та поміряти артеріальний тиск.
- Розсіл краще не вживати, він містить багато солі, що викликає затримку рідини в організмі, підвищення артеріального тиску, а потрібно, навпаки, максимально вивести токсини з організму.
- На другий день лікар рекомендує гуляти на свіжому повітрі.
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Бережіть себе та близьких. Перебувайте в укритті, коли звучить повітряна тривога.
Джерело: Євген Скрипнік