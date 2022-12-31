Через несколько часов мы будем встречать Новый 2023. Так что у нас есть время рассчитать количество алкоголя, которое можно будет употребить в Новогоднюю ночь. А своими советами поможет врач-нарколог и психотерапевт Евгений Скрипник.

Если вы традиционно привыкли встречать Новый год с Шампанским, то лучше выбрать брют (сухое игристое вино), потому что чем меньше сахара, тем лучше. Сладкое или полусладкое игристое вино вредно.

Сочетать сладкий шоколад и вино также неправильно.

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Рекомендации врача-нарколога:

Лучше употреблять сухое белое вино (негазированное). Не больше двух бокалов, максимум 250 г.

Садиться за Новогодний стол лучше не с пустым желудком, а после легкого перекуса за 2-3 часа до застолья.

Нельзя смешивать вино и крепкие напитки.

Следует сочетать крепкие напитки и газированные (лимонад, кола, спрайт), которые ускоряют всасывание алкоголя и приводят к быстрому опьянению.

Относительно правила повышения градуса. Это вредный для организма миф.

Если употребляете алкогольные напитки – то остановитесь на одном виде.

Также помните, что печень привыкла ночью отдыхать, а здесь такой стресс – еда и алкоголь! Избегайте жирных, жареных и острых блюд и сладостей. Лучше всего в новогоднюю ночь минимум алкоголя и минимум еды!

Если, без крепких напитков никак, то максимум 40-60 мл. Потому что безопасной дозы алкоголя нет.

Беременным, кормящим мамам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями — алкоголь противопоказан.

Растительное или сливочное масло, употребленное перед застольем, чтобы не пьянеть — миф и двойной удар по поджелудочной железе. Не хотите пьянеть – не пейте.

Активированный уголь тоже не поможет.

Старайтесь есть салаты без майонеза, пить негазированную воду. Между тостами нужно делать перерывы и больше двигаться. Танцевать в этом может и не хочется, а прогулки на улице — пожалуйста, если конечно нет ограничений и комендантского часа.

Если все же перебрали с вечера

Лечить похмельный синдром, алкоголь вреден.

Алкоголь у здорового человека полностью выводится через трое суток.

Алкоголь обладает мочегонными свойствами, поэтому возникает обезвоживание.

Поэтому лучше утром употреблять большое количество жидкости (вода, компот, узвар и др.), если болит голова, аспирин, парацетамол, ибупрофен и измерить артериальное давление.

Рассол лучше не употреблять, он содержит много соли, что вызывает задержку жидкости в организме, повышение АД, а нужно, наоборот, максимально вывести токсины из организма.

На другой день врач рекомендует гулять на открытом воздухе.

Берегите себя и близких. Находитесь в укрытии, когда звучит воздушная тревога.

Источник: Евгений Скрипник