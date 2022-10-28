Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Вакцинація

Скоро розвезуть по регіонах: ЮНІСЕФ доставив в Україну 2,3 млн доз Covid-вакцин

28 Жовтня 2022, 13:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини проти Covid-19 Comirnaty виробництва Pfizer-biontech, які надав уряд США в рамках ініціативи COVAX.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Читайте також:
вакцинаціяЯкщо вже перехворів на Covid-19, чи потрібне щеплення — МОЗ

Зараз дивляться

Зазначається, що вакцину розвезуть у 23 регіони України. Зокрема, до Києва надійде понад 31 тис. доз, Львівщина отримає понад 29 тис., Полтавщина – понад 23 тис., Харківська, Одеська та Київська області – близько 20 тис. доз.

Таким чином, в кінці жовтня і на початку листопада в регіони надійде понад 332 тис. доз вакцини, йдеться в повідомленні.

МОЗ також нагадує, що вакцина призначена як для первинного курсу імунізації, так і для бустерної дози (першої та другої).

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу Коронавірус Covid-19 ЮНІСЕФ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь