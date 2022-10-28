Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2,3 млн доз мРНК-вакцины против Covid-19 Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, которые предоставило правительство США в рамках инициативы COVAX.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Отмечается, что вакцину развезут в 23 региона Украины. В частности, в Киев поступит более 31 тыс. доз, Львовщина получит более 29 тыс., Полтавщина – более 23 тыс., Харьковская, Одесская и Киевская области – около 20 тыс. доз.

Таким образом, в конце октября и в начале ноября в регионы поступит более 332 тыс. доз вакцины, говорится в сообщении.

Минздрав также напоминает, что вакцина предназначена как для первичного курса иммунизации, так и для бустерной дозы (первой и второй).

Фото: Минздрав