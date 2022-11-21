Експерти популярної онлайн-платформи Бережи себе розповіли, що слід обов’язково включити до осіннього раціону і як зробити це легко і без зайвих зусиль.

– Чомусь саме восени люди починають замислюватися про вітаміни в таблетках. І це дивно, тому що осінь — це золота пора в плані різноманітності продуктів, які можуть забезпечити організм людини всім необхідним, – запевняють фахівці з харчування.

Важливі продукти для осіннього раціону

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Бобові. Зараз на ринку ви можете побачити багато квасолі абсолютно різного кольору і розмірів. Деякі види можна навіть не замочувати, а відразу відварити і додавати в салати або тушкувати з овочами, м’ясом і томатною пастою.

Чим корисно. Боби – це прекрасне джерело клітковини. Клітковина покращує травлення, корисна для мікробіома кишечника, знижує ризики розвитку купи захворювань – від діабету до серцевих захворювань.

Також бобові багаті фолієвою кислотою або вітаміном В9, який грає роль у формуванні еритроцитів, а також нервової системи плода на ранніх стадіях розвитку.

Лайфхак: якщо в будинку немає світла, можна купити і консервовані боби. Їх слід промити, щоб позбутися від зайвої солі і цукру, розім’яти, додати часник на свій смак, трохи масла, зелень і лимонний сік

Таким паштетом можна ласувати на тості або просто загорнутим в лаваші. Зверху можна покришити фету або бринзу. Або додати як соус в пасту або рисову локшину, які можна залити гарячою водою — вони не вимагають тривалого приготування.

Нагадаємо, що до бобових відноситься також і сочевиця. Її смачно додавати в супи або використовувати як гарнір. Сочевицю можна залити окропом і почекати, поки вона розм’якне. Потім додати улюблені овочі, бринзу або фету, заправити рослинним маслом, спеціями і лимонним соком за смаком.

Сочевиця досить багата протеїнами, вона має низький глікемічний індекс і корисна всім, а особливо людям з цукровим діабетом.

Гарбуз. Гарбуз просто переповнений вітамінами, особливо провітаміном А, який організм людини потім перетворює на вітамін А. Також гарбуз багатий на вітамін С, клітковину, магній, вітамін Е і цей перелік можна продовжувати далі.

Ви будете вражені (якщо, звичайно, ще не пробували гарбуз в такому вигляді), але він дуже смачний сирим. Для цього краще вибирати солодкі сорти, наприклад, баттернат сквош.

Груші, яблука та айва. Яблука, крім вітамінів і клітковини, містять кверцитин. Це флавоноїд – сполука, яка природним чином виникає в рослинах і має протизапальну дію.

Окремо слід сказати про користь пектину в яблуках. Пектин – це розчинна клітковина, яка може бути корисною, якщо ви страждаєте запорами. Деякі дослідження показують, що пектин запобігає розвитку хронічних хвороб, зокрема, певних видів раку і розладів кишечника.

Якщо яблука не подобаються, груші стануть чудовою заміною. Вони також багаті клітковиною і вітамінами, містять мало калорій, хіба трохи більше яблук. Груша прекрасно підходить до різноманітних сирів. Спробуйте – це може бути вишукана заміна тістечка до кави.

Ну і не проходьте повз ароматної айви, яка багата фітонутрієнтами. Айву смачно запікати з м’ясом. А, наприклад, відомий кулінар Євген Клопотенко радить поєднувати айву з картоплею. Тверде і кислувате яблуко також цікаво поєднується з оселедцем в салаті.

Отже, як бачимо, осінь це не час для біодобавок. Це справжня кулінарна феєрія, яка повинна надихнути нас на безліч експериментів і забезпечити організм всіма необхідними вітамінами.

Джерело: Бережи себе