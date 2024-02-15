Фахівчиня зі здоров’я кишківника Дімпл Джангда в соціальній мережі Instagram пояснила своїм більше ніж 500 тис. підписників, які натуральні продукти в жодному разі не можна зберігати в холодильнику, оскільки вони стають небезпечними для здоров’я.

Часник

– Ніколи не купуйте очищений часник і не зберігайте його в холодильнику, тому що він дуже швидко починає вражатися пліснявою, а часникова пліснява фактично пов’язана з раком, – попередила експертка.

Джангда радить купувати свіжий часник зі шкіркою і знімати її лише тоді, коли маєте намір готувати.

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За словами вчених Корнельського університету в США, цибулини часнику мають низьку кислотність, що робить їх схильними до розмноження бактерії Clostridium botulinum, більш відомої як винуватець ботулізму.

Цибуля

За словами Джангди, залишати половину цибулини в холодильнику може бути небезпечно, оскільки під впливом низьких температур крохмаль у цибулі перетворюється на цукор, починає збирати всі шкідливі бактерії з довкілля та покривається цвіллю.

Імбир

Як часник і цибуля, імбир схильний до цвілі.

– Коли ви поміщаєте його в холодильник, на ньому дуже швидко починає утворюватися пліснява, і це пов’язано з нирковою та печінковою недостатністю, – зазначила Джангда.

Рис

За словами експерта, насправді рис найшвидше уражається цвіллю. І якщо ви збираєтеся зберігати його в холодильнику, то не більше ніж на 24 години.

Своєю чергою, фахівці Національної служби охорони здоров’я Великої Британії попереджають, що сирий рис може містити спори Bacillus cereus, які можуть спричинити харчове отруєння. Спори можуть вижити навіть під час приготування рису.

Щоб цього уникнути, рекомендується:

в ідеалі подавати рис одразу після його приготування;

якщо це неможливо, охолодіть рис якомога швидше (в ідеалі протягом години);

зберігайте рис у холодильнику не більше доби;

коли розігріваєте рис, завжди перевіряйте, щоб він був рівномірно гарячим;

не розігрівайте рис більше одного разу.

Джерело: Express