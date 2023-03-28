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У МОЗ пояснили, як і у кого можна отримати е-направлення на медобстеження

28 Березня 2023, 10:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали роз’яснення з приводу того, як і у кого пацієнт може отримає електронні направлення для тих чи інших медобстежень.

– Іноді лікар-фахівець, наприклад, онколог, хірург, кардіолог призначає певні обстеження для оцінки стану здоров’я, підтвердження або спростування діагнозу, – йдеться в повідомленні відомства.

В такому випадку цей же лікар і повинен створити е-направлення пацієнту, а не відправляти його для цього до сімейного лікаря.

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Як пояснили в МОЗ, технічна можливість створювати в електронній системі охорони здоров’я напрямки є у будь-якого лікаря, незалежно від форми власності закладу, в якому він працює.

Що робити, якщо лікар-фахівець відмовляється виписувати електронні направлення на ті обстеження, які сам призначив:

  • зверніться до керівника медичного закладу, якщо лікар відправляє вас або ваших рідним за направленнями на призначені обстеження до сімейного лікаря;
  • проконсультуйтеся з оператором контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, як залишити скаргу в разі неможливості вирішити питання безпосередньо в лікарні.

Джерело
МОЗ
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