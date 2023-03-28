Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали разъяснение по поводу того, как и у кого пациент может получит электронные направления для тех или иных медобследований.
— Иногда врач-специалист, например, онколог, хирург, кардиолог назначает определенные обследования для оценки состояния здоровья, подтверждения или опровержения диагноза, — говорится в сообщении ведомства.
В таком случае этот же врач и должен создать е-направление пациенту, а не отправлять его для этого к семейному врачу.
Как объяснили в Минздраве, техническая возможность создавать в электронной системе здравоохранения направления есть у любого врача, независимо от формы собственности заведения, в котором он работает.
Что делать, если врач-специалист отказывается выписывать электронные направления на те обследования, которые сам назначил:
- обратитесь к руководителю медицинского учреждения, если врач отправляет вас или ваших родным по направлениям на назначенные обследования к семейному врачу;
- проконсультируйтесь с оператором контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77, как оставить жалобу в случае невозможности решить вопрос непосредственно в больнице.