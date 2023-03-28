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В Минздраве объяснили, как и у кого можно получить е-направление на медобследования

28 марта 2023, 10:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали разъяснение по поводу того, как и у кого пациент может получит электронные направления для тех или иных медобследований.

— Иногда врач-специалист, например, онколог, хирург, кардиолог назначает определенные обследования для оценки состояния здоровья, подтверждения или опровержения диагноза, — говорится в сообщении ведомства.

В таком случае этот же врач и должен создать е-направление пациенту, а не отправлять его для этого к семейному врачу.

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Как объяснили в Минздраве, техническая возможность создавать в электронной системе здравоохранения направления есть у любого врача, независимо от формы собственности заведения, в котором он работает.

Что делать, если врач-специалист отказывается выписывать электронные направления на те обследования, которые сам назначил:

  • обратитесь к руководителю медицинского учреждения, если врач отправляет вас или ваших родным по направлениям на назначенные обследования к семейному врачу;
  • проконсультируйтесь с оператором контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77, как оставить жалобу в случае невозможности решить вопрос непосредственно в больнице.

Источник
Минздрав
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