У світі немає нічого складнішого і цікавішого, ніж місце, де народжуються наші думки і мрії – це наш мозок. Щоб тримати його в тонусі, фахівці радять створювати для нього завдання, з якими він раніше не стикався. Наприклад, контролювати сни за допомогою шифтингу.

Що таке шифтинг, як він впливає на людину і чому практика усвідомлених сновидінь набуває шаленої популярності серед молоді – у матеріалі Факти ICTV.

Що таке шифтинг

Шифтинг – це практика, яка дозволяє самостійно контролювати сни. Її суть полягає у створенні власного сценарію сновидіння, де можна впливати на розвиток подій вигаданого світу.

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Концепція ґрунтується на вірі, що людина може переміщатися між різними реальностями чи паралельними світами через візуалізацію та медитацію.

Таким чином активізуються різні компоненти нервової діяльності: зорові і слухові зони, ресурси пам’яті і, звісно, уяви, яка здатна збагатити і прикрасити життя новими емоціями.

Чимало прихильників альтернативних всесвітів вважають креативну практику приємною і дуже корисною. Тому не дивно, що останнім часом шифтинг – доволі популярний предмет обговорення не лише в соціальних мережах, а й у наукових і психологічних спільнотах.

Скрипт, або Як правильно зробити шифтинг

Переміщення у світ фантазій вимагає не тільки уяви, а й належної підготовки. Щоб потрапити в усвідомлений сон, потрібно дотримуватися певного алгоритму дій – скрипт.

Це своєрідний сценарій, і саме від цього скрипту залежить, який вигляд матиме світ мрій та які персонажі в ньому з’являться.

Під час створення скрипту важливо зафіксувати якомога більше нюансів, а де – на папері, в комп’ютері або в смартфоні – абсолютно не має значення.

Методи шифтингу

Щоб правильно увійти в шифтинг та полегшити уявні подорожі, потрібно дотримуватися спеціальних медитативних технік і правил.

Перш ніж лягти спати, важливо прочитати свої скрипти, які містять сценарії того, що ви хочете побачити у своєму усвідомленому сні. Для цього треба звільнити свій розум від нав’язливих думок та зосередитися на майбутньому сновидінні.

Метод ліфту передбачає, що людина уявляє себе в ліфті, який прямує вгору. Доки кабіна піднімається, відчуття змінюються, а на останньому поверсі двері відчиняються назустріч бажаній реальності.

Метод ворона. Для цього треба лягти на спину, закрити очі та розставити руки й ноги. Потім почати рахувати від ста до одиниці, уявляючи при цьому бажаний сюжет сновидіння. Бажано дотримуватися певного ритму і повторювати афірмації після кожного рахунку.

Метод подушки. До речі, афірмації краще записати на папері та покласти аркуш під подушку – це допоможе створити відповідну атмосферу занурення у власний всесвіт.

Метод казки. Уявіть, що ви побачили одного з персонажів сновидіння. Біжіть разом з ним, долаючи різні перешкоди, впливаючи на події та відчуваючи динаміку вигаданої реальності. У цей момент важливо сконцентруватися на нових враженнях.

Щоб події усвідомленого сновидіння завершилися, потрібне слово-сигнал. Стоп-слово має бути особливим, яке у реальному житті ви не використовуєте. Саме воно допоможе прокинутися. Таким чином, включення стоп-слова до скрипту шифтингу дозволить насолодитися спогадами про власне сновидіння.

Якщо ви вирішили спробувати, експериментуйте з різними методами. Регулярна практика у керуванні власними фантазіями допоможе досягти найкращих результатів. Але не варто очікувати миттєвого успіху. Не всі можуть потрапити в шифтинг з першого разу, тож тренуйтеся!

Чи небезпечний шифтинг

Шифтинг вважається безпечною практикою, але не варто занадто ним захоплюватися та використовувати як засіб захисту від жорсткої реальності.

Адже альтернативний всесвіт сновидінь не зможе замінити справжнє життя. Яким би гірким не було, воно все одно прекрасніше за будь-яку фантазію.

Джерело: Mental Style