Дослідження науковців Бостонського університету показало, що коронавірус і тривалий Covid-19 можуть негативно впливати на сексуальне здоров’я жінок. Статтю на цю тему було опубліковано в Journal of Sexual Medicine.

Сексуальна дисфункція

Щоб з’ясувати вплив Covid-19 на інтимні стосунки, вчені провели онлайн-опитування. Приблизно половина жінок, які брали у ньому участь, повідомили, що ніколи не хворіли на коронавірус, решта підтвердили, що отримали позитивний тест.

Потім за допомогою Індексу жіночої статевої функції (FSFI), усталеного інструменту, який вимірює різні фактори, як-от збудження, задоволення тощо, попросили відповісти на запитання, як часто вони відчували сексуальне бажання протягом останніх чотирьох тижнів.

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Згідно з результатами, жінки, які мали симптоми тривалого Covid-19 та секс протягом попереднього місяця, виявляли менше інтересу до сексу. А їхні показники сексуальної функції (бажання, збудження, змащення та задоволення) були нижчими порівняно з тими, хто не хворів.

Крім того, тривалий перебіг коронавірусної хвороби негативно впливав не лише на фізіологічний, а й на психологічний стан учасниць.

Науковці припускають, що зміни, викликані пандемією, також можуть впливати на сексуальну активність. Адже зменшення соціальних заходів та присутність вдома дітей обмежують можливості для інтимних стосунків.

Джерело: Мedicalxpress