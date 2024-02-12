Исследование ученых Бостонского университета показало, что коронавирус и длительный Covid-19 могут негативно влиять на сексуальное здоровье женщин. Статья на эту тему была опубликована в Journal of Sexual Medicine.

Сексуальная дисфункция

Чтобы выяснить влияние Covid-19 на интимные отношения, ученые провели онлайн-опрос. Примерно половина женщин, принимавших в нем участие, сообщили, что никогда не болели коронавирусом, остальные подтвердили, что получили положительный тест.

Затем с помощью Индекса женской половой функции (FSFI), устоявшегося инструмента, который измеряет различные факторы, такие как возбуждение, удовольствие и т.д., попросили ответить на вопрос, как часто они испытывали сексуальное желание в течение последних четырех недель.

Сейчас смотрят

Согласно результатам, женщины, которые имели симптомы длительного Covid-19 и секс в течение предыдущего месяца, проявляли меньше интереса к сексу. А показатели сексуальной функции (желание, возбуждение, смазка и удовольствие) у них были ниже по сравнению с теми, кто не болел.

Кроме того, длительное течение коронавирусной болезни негативно влияло не только на физиологическое, но и на психологическое состояние участниц.

Ученые предполагают, что изменения, вызванные пандемией, также могут влиять на сексуальную активность. Ведь уменьшение социальных мероприятий и присутствие дома детей ограничивают возможности для интимных отношений.

Источник: МеԁісаІхргеѕѕ