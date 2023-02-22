У закарпатському місті Мукачево у Лікарні святого Мартина вперше в області зробили надскладну операцію – трансплантували серце. Вона успішна. Донорське серце тепер б’ється у грудях водія швидкої допомоги Віктора Миколайовича зі Львівщини, який пережив кілька інфарктів.

Історична операція відбулася ще у ніч на 9 лютого. Тривала понад 9 год. Робили її мукачівські медики разом зі львівськими колегами – з Першого медичного об’єднання Львова.

– Операція була спонтанна. Ми завчасно готувалися до того, щоб лікарня могла здійснювати трансплантацію. Підготували пакет документів, оформили ліцензію на трансплантологію. І почали займатися діагностикою смерті мозку. Це один із напрямків трансплантології. Наразі у нас є 15 діагностик смерті мозку. Ми єдині, хто робить це в області, – розповів Фактам ICTV директор КНП Лікарня святого Мартина Мукачівської міської ради Євген Мешко.

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За словами Євгена Мешка, у них були два мультиорганні забори від померлих донорів. Утім, трансплантація серця була несподіваною. Її не заплануєш, бо спрогнозувати, коли буде донор – неможливо, якщо це не родинна трансплантація.

– У нас з’явився підхожий пацієнт. І ми сконтактували із колегами зі Львова та домовилися про спільну роботу, – зазначив Євген Мешко.

Львівські медики допомогли мукачівським колегам втілити їхню давню мрію – пересадити серце. У команді працювало 10 медпрацівників.

– Половина з них – наші, з Лікарні святого Мартина. Сам забір органів тривав майже чотири години. І як результат – на базі нашої лікарні було забрано від донора дві нирки, печінку і серце. І на базі нашої лікарні було пересаджено серце, – каже Євген Мешко.

Львівська кардіохірургічна бригада займалася трансплантацією, оскільки в Лікарні святого Мартина немає кардіохірурга. А у львівських колег є досвід. Тому й покликали колег на допомогу.

– Я щиро їм вдячний. Особливо Олегу Самчуку, генеральному директору Першого медоб’єднання Львова, який доклав чимало зусиль. Це як старший брат, який виручає у складні часи, допомагає визначатися у складних рішеннях, – додає Євген Мешко.

У заборі здорових органів брав участь Євген Гардубей, судинний хірург вищої категорії, кандидат медичних наук та лікар-трансплантолог. Він і став ініціатором пересадки донорського серця у мукачівській лікарні.

– По факту, лікар Гардубей є рушійною силою в роботі лікарні за напрямком трансплантології. Він закарпатець, але багато часу працював у Херсоні. Зараз повернувся сюди і став завідувачем відділення судинної хірургії у нашій лікарні, – каже Мешко.

Донорка, яка загинула, але врятувала інші життя, теж зі Львівщини, зі Стрия. Це 38-річна жінка. У неї був гострий ішемічний інсульт.

Її лікували в одній із закарпатських лікарень, потім перевели до Мукачева. Тут у неї констатували смерть мозку. І одразу ж почали готуватися до мультиорганного забору органів. Рідні донорки дали згоду на трансплантацію.

Перед видаленням органів жінку провезли через коридор пошани. У нього вишикувалися медики, щоб таким чином подякувати їй за подарований шанс на життя іншим чотирьом хворим людям.

Печінку та дві нирки медики перевезли до Львова. Трансплантацію цих органів здійснили там. Донорське серце до Львова не везли, бо його доправляти треба надзвичайно швидко. Тому до Мукачева доставили реципієнта.

Він вже очікував на орган у сусідній операційній. Після довгої і надзвичайно складної операції здорове серце забилося у його грудях. За кілька годин чоловік уже міг дихати сам. А коли стан пацієнта стабілізувався, його транспортували до Львова. Нині він там.

– Це системна робота. Впорядкована. Це один із етапів, який мав відбутися. Бо дуже багато зусиль було докладено. І ми, у принципі, готові займатися трансплантологією. Наш лікар Гардубей має хороший досвід, здійснював трансплантацію нирок, – каже Євген Мешко.

На розгляді у МОЗ уже другий місяць перебуває заявка лікарів з Мукачева. Вони подалися на пілотний проєкт із трансплантології органів в Україні і сподіваються на позитивну відповідь. Якщо її отримають, то зможуть розвивати цей напрямок у регіоні.

Наразі в Україні діє 26 центрів трансплантації. Витрати за операції у них повністю покриваються за рахунок державного бюджету. Нині у Лікарні святого Мартина у Мукачеві у реєстрі є пів сотні пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі. Усі ці люди потребують пересадки нирки.

Фото: Лікарня святого Мартина