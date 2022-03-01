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Всі аптеки України: де на сьогодні можна купити дорослий і дитячий інсулін

1 Березня 2022, 16:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
інсулін
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України склало список всіх українських аптек, де на сьогодні можна придбати дорослий і дитячий інсулін.

Список буде оновлюватися і поповнюватися.

Його можна знайти за цим посиланням.

Перед тим як звернутися до найближчої від вас аптеки, рекомендується спочатку зателефонувати туди, щоб дізнатися години роботи і уточнити наявність інсуліну.

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Інсулін пацієнти знайдуть або в аптеці, або, по можливості, їм доставлять його волонтери.

Також нагадуємо, що працює гаряча лінія МОЗ 0 800 60 20 19.

Джерело
МОЗ
Теги
Інсулін , Діабет , МОЗ України
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