Як пережити зґвалтування – що робити та куди звертатися

Під час війни в Україні трапляються випадки зґвалтування українських жінок російськими військовими. Це злочин, у якому винен завжди ґвалтівник, і ніколи – потерпілі. Жінки мають запам’ятати це правило і не боятися після цього звертатися за допомогою.

Що постраждала має робити, якщо її зґвалтували?

– Подбати про себе найкращим чином. Першочергово – звернутися за медичною допомогою за можливості. Одразу після – звернутися до поліції та написати заяву. Ви ні в чому не винні, тому вам не має бути соромно. Кривдник повинен бути покараний. І обов’язково зверніться за психологічною допомогою, – радять психологи.

Крім того, важливо пропрацювати свої емоції, адже зґвалтування – це не лише фізичне насильство, а й емоційна травма.

Рекомендації:

приділити увагу емоціям, це допоможе уникнути психологічних проблем у майбутньому;

пам’ятати, що люди по-різному реагують на це, через це вони потребуватимуть різної допомоги – дехто віддаляється від друзів та родини, інші – потребуватимуть підтримки;

необхідно задуматися про професійну підтримку психолога, адже таку травму важко пропрацювати самостійно;

проблеми з харчуванням та нічні кошмари – нормальна реакція на насильство, тому треба приділяти цьому особливу увагу – намагатися повноцінно харчуватися та висипатися;

можна долучитися до групи підтримки та поспілкуватися з людьми, які пережили те саме.

Головне у такій ситуації – не мовчати. Наприклад, щоб отримати безкоштовну конфіденційну допомогу психолога або психотерапевта, потрібно коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті tellme.com.ua.

За умови перебування на тимчасово окупованій території повідомити про злочин можна в Офіс генерального прокурора (телефон – 096 755 02 40 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal), електронна пошта – conflict2022.ua@gmail.com (зазначити свої ПІБ і засоби зв’язку).

Джерело: Психологічна підтримка