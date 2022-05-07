Війна в Україні – стрес для всіх людей. Проте для тих, хто має психічні порушення, вибухи або ж масова паніка можуть бути критичними для життя.

Як поводитися з такими людьми, пояснив психіатр вищої категорії, психоаналітик Юрій Вольних.

– Звісно, потрібно дуже чітко пояснити, чому вам потрібно піти у безпечне місце. Робіть це спокійно, розкажіть, чому ви туди йдете і коли повернетесь, – йдеться у рекомендаціях.

Однак може бути ситуація, коли людина не погоджується одразу чи навіть відмовляється.

– Можливо, у неї кататонічний синдром, характерна ознака якого – руховий розлад. Наприклад, ви просите пройти в укриття, а людина стоїть на місці. Або кажете стояти на місці, а вона навпаки – починає йти. Спробуйте “перехитрити” синдром та озвучуйте прохання навпаки, – рекомендує фахівець.

Іноді через захворювання така людина може бути небезпечною для навколишніх. Про ймовірну небезпеку для навколишніх можуть свідчити такі прояви: людина стверджує, що за нею стежать, готова напасти на на уявного переслідувача, чує голоси у голові, які змушують її зробити агресивні дії.

У такому разі треба спробувати налагодити контакт з людиною та заспокоїти її, щоб відвести у безпечне місце.

Попри війну в Україні, треба не зволікати та спробувати організувати огляд людини у спеціаліста.

Джерело: Олена Зеленська, У воєнний час – без бар’єрів