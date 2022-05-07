Война в Украине – стресс для всех людей. Однако для тех, у кого есть психические нарушения, взрывы или массовая паника могут быть критическими для жизни.

Как обращаться с такими людьми, объяснил психиатр высшей категории, психоаналитик Юрий Вольных.

— Конечно, нужно очень четко объяснить, почему вам нужно уйти в безопасное место. Делайте это спокойно, расскажите, почему вы туда идете и когда вернетесь, – говорится в рекомендациях.

Однако может быть ситуация, когда человек не согласен сразу или даже отказывается.

— Возможно, у него кататонический синдром, характерный признак которого – двигательное расстройство. К примеру, вы просите пройти в укрытие, а человек стоит на месте. Или говорите стоять на месте, а она наоборот – начинает уходить. Попытайтесь “перехитрить” синдром и озвучивайте просьбу наоборот, — рекомендует специалист.

Иногда из-за заболевания такой человек может быть опасным для окружающих. О вероятной опасности для окружающих могут свидетельствовать следующие проявления: человек утверждает, что за ним следят, готов напасть на мнимого преследователя, слышит голоса в голове, которые заставляют его совершать его агрессивные действия.

В таком случае нужно попытаться наладить контакт с человеком и успокоить его, чтобы отвести в безопасное место.

Несмотря на войну в Украине, нужно не тянуть и попытаться организовать осмотр человека у специалиста.

Источник: Елена Зеленская, В военное время – без барьеров