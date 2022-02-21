Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Які неврологічні та психічні ускладнення може викликати Covid-19

21 Лютого 2022, 15:56
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
головний біль, жінка
Джерело: Depositphotos

Коронавірус може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Серед них — неврологічні та психічні ускладнення.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що неврологічні та психічні наслідки після Covid-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу.

Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на коронавірус могли бути:

  • втома або ж біль у м’язах;
  • головний біль;
  • головний біль разом із запамороченням;
  • проблеми зі сном;
  • тривога і депресія;
  • труднощі під час ходьби;
  • зміна нюху чи смаку;
  • сплутаність свідомості;
  • нервове збудження.

У МОЗ зазначили, що люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусу та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок Covid-19.

Читайте також:
коронавирусСимптоми тривалого Covid-19: знайдена причина затяжного перебігу хвороби

Станом на 21 лютого в Україні зафіксували 13 562 нових випадки коронавірусу. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 886 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (2 297), Дніпропетровській (1 353), Миколаївській (1 099), Одеській (1 011), Харківській (911) та Черкаській (636) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь