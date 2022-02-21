Коронавірус може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Серед них — неврологічні та психічні ускладнення.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що неврологічні та психічні наслідки після Covid-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу.

Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на коронавірус могли бути:

втома або ж біль у м’язах;

головний біль;

головний біль разом із запамороченням;

проблеми зі сном;

тривога і депресія;

труднощі під час ходьби;

зміна нюху чи смаку;

сплутаність свідомості;

нервове збудження.

У МОЗ зазначили, що люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусу та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок Covid-19.

Станом на 21 лютого в Україні зафіксували 13 562 нових випадки коронавірусу. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 886 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (2 297), Дніпропетровській (1 353), Миколаївській (1 099), Одеській (1 011), Харківській (911) та Черкаській (636) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.