Коронавирус может иметь различные проявления и последствия для здоровья. Среди них — неврологические и психические осложнения.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что неврологические и психические последствия после Covid-19 могут возникать даже за бессимптомного течения коронавируса.
Согласно исследованию, у переболевших коронавирусом могли быть:
- усталость или боль в мышцах;
- головная боль;
- головная боль вместе с головокружением;
- проблемы со сном;
- тревога и депрессия;
- трудности во время ходьбы;
- изменение обоняния или вкуса;
- спутанность сознания;
- нервное возбуждение.
В Минздраве отметили, что люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и те, кто употребляет психоактивные вещества, более уязвимы к коронавирусу и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате Covid-19.
По состоянию на 21 февраля в Украине зафиксировали 13 562 новых случая коронавируса. За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 1 886 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2 297), Днепропетровской (1 353), Николаевской (1 099), Одесской (1 011), Харьковской (911) и Черкасской (636) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.