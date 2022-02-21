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Какие неврологические и психические осложнения может вызвать Covid-19

21 февраля 2022, 15:56
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
головний біль, жінка
Источник: Depositphotos

Коронавирус может иметь различные проявления и последствия для здоровья. Среди них — неврологические и психические осложнения.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что неврологические и психические последствия после Covid-19 могут возникать даже за бессимптомного течения коронавируса.

Согласно исследованию, у переболевших коронавирусом могли быть:

  • усталость или боль в мышцах;
  • головная боль;
  • головная боль вместе с головокружением;
  • проблемы со сном;
  • тревога и депрессия;
  • трудности во время ходьбы;
  • изменение обоняния или вкуса;
  • спутанность сознания;
  • нервное возбуждение.

В Минздраве отметили, что люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и те, кто употребляет психоактивные вещества, более уязвимы к коронавирусу и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате Covid-19.

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По состоянию на 21 февраля в Украине зафиксировали 13 562 новых случая коронавируса. За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 1 886 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2 297), Днепропетровской (1 353), Николаевской (1 099), Одесской (1 011), Харьковской (911) и Черкасской (636) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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