Коронавирус может иметь различные проявления и последствия для здоровья. Среди них — неврологические и психические осложнения.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что неврологические и психические последствия после Covid-19 могут возникать даже за бессимптомного течения коронавируса.

Согласно исследованию, у переболевших коронавирусом могли быть:

усталость или боль в мышцах;

головная боль;

головная боль вместе с головокружением;

проблемы со сном;

тревога и депрессия;

трудности во время ходьбы;

изменение обоняния или вкуса;

спутанность сознания;

нервное возбуждение.

В Минздраве отметили, что люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и те, кто употребляет психоактивные вещества, более уязвимы к коронавирусу и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате Covid-19.

По состоянию на 21 февраля в Украине зафиксировали 13 562 новых случая коронавируса. За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 1 886 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2 297), Днепропетровской (1 353), Николаевской (1 099), Одесской (1 011), Харьковской (911) и Черкасской (636) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.