Який йод потрібно пити при загрозі радіактивного зараження і в яких дозах. Які препарати з вмістом йоду абсолютно марні в такій ситуації. Про це в коментарі одному з українських ЗМІ розповіла сімейний лікар Ольга Сахарчук.

– Є тільки один препарат, який здатний ефективно знизити вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу. Це – калію йодид, – особливо підкреслює медик.

За її словами, приймати калію йодид слід тільки один раз і тільки після офіційного оповіщення про загрозу радіоактивного викиду. В жодному разі цей препарат не можна пити, так би мовити, завчасно, для підстрахування.

В іншому випадку, пояснює Ольга Сахарчук, є ризик зниження функції щитоподібної залози, що загрожує серйозними наслідками для здоров’я.

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Що ж стосується інших йодовмісних препаратів, таких, наприклад, як спиртовий розчин йоду, розчин люголя, то, за словами фахівця, вони не можуть всмоктуватися і накопичуватися в щитоподібній залозі, а значить, не можуть захистити орган від радіації.

Замість цього можна отримати хімічні опіки ротової порожнини або стравоходу.

Кому і в яких дозах призначають калію йодид:

діти до 1 місяця ( немовлята і діти на грудному вигодовуванні ) – 16 мг;

діти від 1 місяця до 3 років – 32 м г ;

діти від 3 до 12 років – 62,5 мг;

підлітки від 13 до 18 років, д орослі до 40 років, вагітні та матері-годувальниці – 125 мг.

Людям старше 40 років, а також пацієнтам з видаленою щитоподібною залозою, з аутоімунним тиреоїдитом, тиреотоксикозом, гіпотиреозом, калію йодид не призначають, підкреслює медик.